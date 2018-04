Zweiter Versuch im April : Aus Osterfeuer wird Maifeuer

Die Veranstalter haben am Ostersonnabend das Osterfeuer und das Drachenfest am Sonntag abgesagt. Grund waren massive witterungsbedingte Sicherheitsbedenken.

Eckernförde | Heftige Windböen der Stärke 6 bis 7 aus Nordost und zu erwartender Schneeschauer am frühen Abend des Ostersonnabends – es waren Wetterbedingungen, die alles andere als ideal waren, um ein großes Osterfeuer anzuzünden. Nach einer eingehenden Beratung des Veranstalters, der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG), mit Vertretern des Ordnungsamtes und der Führung der Freiwilligen Feuerwehr stand am Sonnabendvormittag gegen 11 Uhr fest: Das diesjährige Osterfeuer am Südstrand fällt aus.

„Das große Problem ist der starke Wind aus Richtung Nordost“, erklärte Jan-Niklas Bente, einer der beiden Veranstaltungsleiter der ETMG, „der Wind würde den Funkenflug und den Rauch direkt auf die nahe Bundesstraße treiben und so die Sicht der Autofahrer behindern. Hinzu käme, dass der Rauch direkt in die angrenzenden Wohnsiedlungen wie dem Sandkrug geweht würde.“ Diese Aspekte hätten die Verantwortlichen zu der Entscheidung bewogen, das Osterfeuer kurzfristig abzusagen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Sicherheit ist so nicht gegeben“, sagte Jan-Niklas Bente gegenüber unserer Zeitung. Da die Entscheidung nur sechs Stunden vor Beginn der Veranstaltung „Osterfeuer“ fiel, suchten die Organisatoren mehrere Wege zur Verbreitung der Absage. Durchsagen im famila-Markt Eckernförde und im Radio, Plakate in der Innenstadt und am Südstrand, Facebooknachrichten sowohl auf der Seite der ETMG als auch auf der Seite der EZ sollten die Bürger rechtzeitig informieren.

Wegen der schlechten Wetterprognose wurde auch das Drachenfest am Ostersonntag abgesagt. Aber es gibt bereits einen Ausweichtermin für beide Veranstaltungen: „Wir überlegen, das Feuer am Montag, 30. April, anzuzünden und das Drachenfest einen Tag vorher zu veranstalten“, so Jan-Niklas Bente, so könnte es ein Maifeuer werden.“ Die endgültige Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.