Gefahr fürs Trafo-Haus : Aus für die „Problem-Pappel“

Die Baumkletterer Isaak Bertsch und Kay Dassow zerlegten gestern eine 38 Meter hohe Pappel neben dem Trafo-Haus Breslauer Straße. Es war Gefahr im Verzug.

von Gernot Kühl

10. März 2018, 06:46 Uhr

Eckernförde | Die Baumkletterer Isaak Bertsch aus Hütten und Kay Dassow aus Treia haben gestern die „Problem-Pappel“ an der Breslauer Straße im Alten Schulgarten der Fritz-Reuter-Schule Ast für Ast abgetragen und beseitigt. Das starke Wurzelsystem hat bereits das Fundament des Trafo-Hauses der Stadtwerke beschädigt und für eine Rissbildung gesorgt. Zudem drücken die Wurzeln das Erdreich auf die Westfassade, und herabfallendes Totholz aus der Krone drohte aufs Dach der für die Stromversorgung im Nordteil der Stadt unerlässlichen Trafostation zu fallen. Zudem sollen in die hohe Pappel bereits mehrfach Blitze eingeschlagen sein. Die Stadtwerke haben aufgrund der Gefahrenabwehr einen Eilantrag zur Fällung der 38 Meter hohen und etwa 60 Jahre alten Pappel gestellt und nach einer Begehung eine Ausnahmegenehmigung bekommen, berichtete Stadtgärtnerei-Leiterin Sylvia Bent gestern Morgen vor Ort.

Einfach umsägen war in diesem Fall nicht möglich. Daher hat die Stadt die beiden Spezialisten und Baumkletterer Isaak Bertsch und Kay Dassow beauftragt. Für einen allein wäre der Job nicht machbar gewesen, denn die dicken Äste mussten einzeln angekettet und abgesägt werden. Was sich einfach anhört, ist nicht nur ein körperlicher Kraftakt, sondern auch eine knifflige Angelegenheit, die nur dann unfallfrei funktioniert, wenn die Äste an zwei Stellen ausbalanciert angekettet und genau an der richtigen Stelle abgesägt und dann per Kran zur weiteren Zerlegung und zum Abtransport an die Anlagestelle gehievt werden – in diesem Fall auf dem Rasen vor der Fritz-Reuter-Schule. Das klettererfahrene Duo meisterte diese heikle Aufgabe sicher und routiniert, so dass die breite und hohe Krone der Pappel nach und nach immer schmaler und niedriger wurde, bis am Ende nur noch der kahle Stamme übrig war, der nach mehrstündiger Arbeit abgesägt wurde. Die fälltechnische „deadline“ 28. Februar konnte aufgrund der Witterung leider nicht eingehalten werden, sagte Syvia Bent.

Die Stadtwerke werden jetzt das mächtige Wurzelsystem (Stadtgärtnermeisterin Sylvia Bent: „Man sagt, dass das, was oben zu sehen ist, auch als Wurzeln unter der Erde wächst.“) so weit es geht aus der Erde entfernen und das etwa 50 Jahre alte Trafo-Haus sanieren. Im Inneren der Haupteinspeisestation für den Eckernförder Norden gilt besondere Vorsicht – „high voltage“. Im Umspannwerk der Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) in Barkelsby wird der Strom von 110 000 auf 20 000 Volt gedrosselt und zur weiteren Versorgung von Borby und des gesamten Nordens der Stadt bis zur Mitte der Innenstadt in die Trafo-Station Breslauer Straße geleitet. Angesichts der großen Bedeutung der Station für die Stromversorgung müssen Gefahren für den Betrieb so weit wie möglich ausgeschlossen werden.