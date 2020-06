Heimatgemeinschaft Eckernförde : Aus dem Leben eines Dorfpolizisten vor 100 Jahren

Teil 4 der neuen Serie mit den besten Geschichten aus den Jahrbüchern der Heimatgemeinschaft.

von Arne Peters

03. Juni 2020, 14:27 Uhr

In einer Serie stellt die Eckernförder Zeitung in Zusammenarbeit mit der Heimatgemeinschaft ausgewählte Beiträge vor: „Schätze aus den Jahrbüchern der Heimatgemeinschaft". Die Beiträge beleuchten Aspekte der Geschichte, Kultur und Natur im Altkreis Eckernförde, wecken Interesse dafür und bewahren sie vor dem Vergessen.



Wie war es, vor 100 Jahren Dorfpolizist zu sein? Welche Fälle mussten gelöst werden und mit welchen Methoden arbeitete man damals? Die Lebenserinnerungen des Dorfpolizisten Paul Raabe, der vom 1. Oktober 1911 bis zum 1. Dezember 1926 als Gendarmerie-Wachtmeister in Karby tätig war, geben darüber Auskunft – nachzulesen in dem Beitrag „Aus dem Leben eines Dorfpolizisten in Karby Anfang des 20. Jahrhunderts“ (Jb. 2015, S. 173–178). Die von Paul Raabe beschriebenen Fälle waren vielfach typische Vorkommnisse der schweren Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (Wilddiebereien, Hühnerdiebstahl, Einbruch beim Schuster, Korndiebstahl), es gab aber auch Brandstiftungen, Morde und Sittenverbrechen.

Ein vom Autor als Selbstverständlichkeit beschriebener Aspekt der Verbrechensbekämpfung mutet nach 100 Jahren fast rührend an: die Art der Fortbewegung. Normalerweise ging er zu Fuß oder fuhr mit dem Fahrrad, in besonderen Situationen konnte er die Bahn nutzen. Und auf diese Weise bearbeitete Paul Raabe Fälle nicht nur in Schwansen, sondern auch in Eckernförde und im Dänischen Wohld bis vor die Tore Kiels.

Einbruch beim Schuster in Karby? Paul Raabe nahm noch in der Nacht die Verfolgung auf, pirschte den Spuren im Neuschnee nach, setzte über die Schlei und konnte am Nachmittag des Folgetages in Arnis endlich die gestohlenen Schuhe sicherstellen. Korndiebstahl auf Gut Grünthal? Immer wieder war seine Ankunft in Grünthal, um Nachforschungen anzustellen, verraten worden, so dass der Dorfpolizist zu einer List griff: „So fuhr ich anstatt von Karby von Brodersby mit dem letzten Zuge (eingeschlossen in der Toilette) nach Vogelsang-Grünholz und ging von dort auf der Bahn zurück nach Grünthal, wo ich mich aber sofort in den Kuhstall begab und hier abwartete, was kommen würde.“ Eines Abends konnte er dann endlich Personen beim versuchten Diebstahl überraschen.

Und die Verfolgung eines Sittenverbrechers („Sittenverbrechen sind im Laufe meiner Dienstzeit mehrfach vorgekommen“) konnte Paul Raabe erst vor den Toren Kiels erfolgreich beenden. Nach ergebnislosem Durchsuchen der Herbergen und Wirtschaften in Eckernförde machte er sich auf die Verfolgung eines Mannes, der bei der Wirtschaft „Grüner Jäger“ gesehen worden war. „Ich fuhr nun an der Chaussee an der Eckernförder Bucht entlang, mußte aber alle 100 Meter vom Rad, da der Wind zu stark entgegenstand. Im Altenhofer Bahnhof stellte ich das geliehene Fahrrad ab und erhielt von dem Wirt ein besseres geliehen und setzte die Verfolgung fort. In der Nähe von Blickstedt sah ich eine nach Kiel gehende Person (…) und konnte zwischen Blickstedt und Levensau zur Festnahme schreiten“.

Auch die Erlebnisse mit seinem prominentesten Verkehrsteilnehmer, dem Prinzen Heinrich, werfen einen Blick auf die Zeit: „Einmal nachts hatten mehrere Zigeunerwagen den Prinzen Heinrich, der von Kiel nach Hemmelmark mit seinem Auto fuhr, auf der Strecke Grüner Jäger nach Altenhof Strand nicht vorbeifahren lassen.“ Mit dem Fall befasst wurde der Dorfpolizist vom Prinzen Heinrich befragt, was er denn nun mit den Leuten machen werde. Seine Antwort: „Ich werde dieselben aus dem Kreise schaffen.“