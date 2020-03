jazz im Medborgerhuset : Auftritt vom Veronica Mortensen Trio in Eckernförde

Die dänische Jazzsängerin Veronica Mortensen tritt am Freitag, 20. März, im Medborgerhuset Eckernförde auf.

von Gernot Kühl

05. März 2020, 09:18 Uhr

Veronica Mortensen hat sich heute als eine der interessantesten und sympathischten Sängerinnen am dänischen Jazzhimmel etabliert. Ihre warme Ausstrahlung und eleganten Interpretationen eigener und anderer Kompositionen sind äußerst beliebt bei sowohl Publikum und Kritikern.

Sie hat 5 Alben unter eigenem Namen herausgegeben und im Laufe der Jahre eine lange Reihe Konzerte in sowohl In- als auch Ausland gespielt sowie Gastauftritte in einer Vielzahl Big Bands gehabt. Am Freitag, 13. März, tritt sie im Eckernförder Medborgerhuset gemeinsam mit Mads Bærentzen und Kristor Brødsgaard auf.



Mads Bærentzen, Jazzpianist, hat fünf Alben mit seinem eigenen Trio und verschiedenen amerikanischen Gastsolisten wie Tim Ries, Eric Alexander und Vivian Sessoms herausgegeben. Er ist außerdem mit Kurt Elling (US), Dianne Reeves (US), John Scofield (US) turniert und seit 2001 festes Mitglied im Aarhus Jazz Orchestra.



Kristor Brødsgaard, Kontrabassist, seit 1999 in der internationalen Musikszene bekannt, ist in der ganzen Welt turniert. Er ist außerdem mit seinem preisgekrönten Orchester JazzKamikaze die Speerspitze der dänischen Jazzszene gewesen.



Eintrittskarten gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 44.