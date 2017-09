Auf „Dr. Bellmer“ lernt man Segeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Hallstein 1 von 1

Die Jugendabteilung des Segelclubs Eckernförde (SCE) hat Geburtstag gefeiert. Allerdings nicht ihren eigenen, sondern den des Jugendkutters „Dr. Bellmer III“. Gebaut 1997 und seit 2004 im Besitz des Segelclubs, ist es der dritte Kutter, der mit Beginn der Kuttersegelei ab 1952 in der Jugendabteilung aus dem Segelleben nicht mehr wegzudenken ist und traditionell nach dem ehemaligen Vorsitzenden und eifrigsten Jugendförderer in den Anfangszeiten des SCE, Dr. A. Bellmer benannt ist.

Bis über die Toppen geflaggt, eine Laterne vor dem Mast – der Anblick des K2K-Kutters beim Jubiläum am Steg des alten Segelclubs rief bei denjenigen, die schon in den 60er-Jahren auf einem der Vorgängerkutter unterwegs waren und der Einladung folgten, alte Erinnerungen wach. Ob Touren in die Schlei, nach Sonderburg oder bis fast nach Bornholm, wie sich einer der Älteren erinnerte – stets waren es Erlebnisse in der Gemeinschaft, die bis heute nachhaltig und so manches Seglerleben geprägt haben.

Gewandelt haben sich die Zeiten, inzwischen stehen etliche Jollen als Jugendboote auf dem Platz, alternativ gibt es dazu auch noch ein Folkeboot, aber das Segelgefühl auf einem Kutter, lässt sich damit nicht vermitteln. „Auf dem Kutter findet gemeinschaftliches Segeln statt, jeder lernt von jedem“, weiß Kutterobmann Marcus Wöster (30), der sich zusammen mit seinem Bruder Simon um die Kutterszene kümmert.

Neben Jugendlichen aus dem SCE ist die Kutter-AG der Peter-Ustinov-Schule regelmäßig mit dabei und legt sich auch schon mal in die Riemen, wenn der Wind nicht aus der richtigen Richtung kommt. „Je schiefer desto besser“, begeisterten sich stets die Anfänger, von denen auch schon der ein oder andere mit leichter Seekrankheit kämpfte.

Das Jubiläum war die erste Veranstaltung, die in dem vor wenigen Tagen fertiggestellten SCE-Jugendtreff in der alten Clubanlage stattfand. Die ursprünglichen Räumlichkeiten der Segeljugend mussten im Rahmen von Clubhausumbauten und -sanierungen weichen. Ganz in Eigenregie durch die Jugendlichen fertiggestellt, bieten die mit einem behaglichen Kaminofen ausgestatteten Räumlichkeiten Platz für jugendinterne Veranstaltungen jeglicher Art.