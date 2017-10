Die Stadt braucht Menschen, die sich einbringen : Auf der Suche nach dem Nachwuchs

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 01.Nov.2017 | 00:00 Uhr

Er ist 17 Jahre alt und schon stellvertretender Vorsitzender der Eckernförder SPD: Torben Michler ist ein Ausnahmefall, denn ansonsten mangelt es den Parteien gerade an jungem Nachwuchs. Die SPD hat es deshalb mit einer Mitgliederversammlung versucht, bei der auch Interessierte eingeladen waren, die sich einmal über die Möglichkeiten des Engagements erkundigen wollten. Wie erwartet, blieben die Genossen jedoch – bis auf eine Ausnahme – unter sich.

Bei Torben Michler war es das Elternhaus, das ihn früh an politische Diskussionen heranführte. „Mein Vater legte Wert darauf, dass wir uns eine Meinung bilden können“, sagte der Peter-Ustinov-Schüler, der 2016 in die SPD eintrat und bei der Kommunalwahl 2018 als Kandidat antreten möchte. Eine Generallösung zur Mitgliederwerbung hatte auch er nicht, jedoch einige Vorschläge: „Die Parteien müssen mehr in den sozialen Netzwerken unterwegs sein und für sich Werbung machen. Sonst sprechen sie die Jugendlichen nicht an.“ Er plädierte zudem dafür, dass die Schulen schon frühzeitiger politische Diskussionen anregen sollten. Ein Vorschlag, der von den Genossen gleich aufgenommen wurde, war die Erarbeitung eines Jugendwahlprogramms. Lob gab es dafür von der Bundestagsabgeordneten Serpil Midyatli: „Gut präsentiert, könnte das dazu führen, dass sich mehr Jugendliche an der Wahl beteiligen.“

Gute Ideen, denen auch Pascal Jebe zustimmte. Der 16-jährige Schüler ist ebenfalls seit kurzem SPD-Mitglied und weiß: „Die meisten Jugendlichen interessieren sich nicht für Politik.“ Dabei sei das so wichtig, so Torben Michler: „Nur wenn man sich selbst einmischt, kann man Themen auch voranbringen. Kritisieren allein bringt nichts.“

Doch nicht nur junge Menschen gilt es von der politischen Mitarbeit zu überzeugen, Menschen aller Altersgruppen sind angesprochen. Dazu stellte die SPD-Vorsitzende Petra Neumann drei „Mitmach-Modelle“ vor, die unterschiedliche Zeitanforderungen stellen. So sei es zum Beispiel möglich, sich als bürgerliches Mitglied innerhalb der Fraktion als Stellvertreter für einen Themenbereich zu engagieren. Das sei eine zeitlich überschaubare Aufgabe, die genügend Raum lasse, um sich zu entscheiden, ob man noch weiter einsteigen möchte oder ob man es dabei belassen wolle.

Zuvor hatte das SPD-Urgestein Klaus Witzig einen Vortrag darüber gehalten, was die SPD-Fraktion innerhalb von 30 Jahren für Eckernförde erreicht hat. Die Liste war lang und reichte von der Einrichtung einer Gesamtschule über die Vorhaltung von Erbpachtgrundstücken bis zur Ideengebung und Ausarbeitung der Nooröffnung. Er appellierte auch an Altmitglieder, sich kommunalpolitisch zu engagieren.