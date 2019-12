Eckernförde : „Auf der Höhe“ spendet 999 Euro für Kinderspielzimmer in der BBS

Bei vielen Aktionen hat der Eckernförder Serviceclub Geld gesammelt.

von Gernot Kühl

11. Dezember 2019, 08:28 Uhr

Eckernförde | Montags von 9.30 bis 11.30 Uhr ist Kinderzeit in der Bürgerbegegnungsstätte (BBS) am Rathausmarkt. Acht Kinder von 1 bis 4 Jahren spielen im neu eingerichteten Kinderspielzimmer im Erdgeschoss zusammen, klettern im riesigen Spielhaus, basteln, gucken sich Bücher an und bekommen Geschichten vorgelesen. Die Eltern der Kinder sind dabei und auch für die kleine Gruppe verantwortlich, sagen die beiden BBS-Mitarbeiterinnen Sabine Jacobsen und Violetta Kubalova, die die Kinder morgens begrüßen und nach der Spielzeit auch wieder verabschieden. Ein offenes Angebot für alle, es gibt bereits eine Warteliste, aber eventuell auch eine weitere Gruppe.

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt als BBS-Betreiber ist für das Kinderspielzimmer finanziell in Vorleistung getreten. 2700 Euro sind noch zu refinanzieren. Da kommt die Spende des privaten Eckernförder Serviceclubs „Auf der Höhe“ um Karin Lembke und Brigitte Thies in Höhe von 999 Euro gerade recht. Das Geld stammt zum Teil aus dem jüngsten Frauen-Kleiderflohmarkt in der Stadthalle sowie Clubreserven, da der Erlös wegen des großen Gedränges nicht so hoch ausgefallen war wie erhofft. Klaus Georg vom AWO-Kreisvorstand nahm den symbolischen Scheck dankend entgegen und freute sich über die Mitfinanzierung des Spielzimmers – fehlen jetzt nur noch 1701 Euro ...

Karin Lembke und Brigitte Thies freuen sich bereits auf den Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck am Sonnabend, 14. Dezember, ab 8.30 Uhr am Steindamm / Innenhafen. Dort werden frisch geschlagene Weihnachtsbäume von Gut Ludwigsburg verkauft, die „Auf der Höhe“ zu einem Freundschaftspreis von Gutsbesitzer Kurt-Jürgen Carl erhält. Verkauft werden die Bäume gegen eine Spende in nicht zu geringer Höhe, weil der Erlös ausschließlich wohltätigen Zwecken für Kinder in Eckernförde und Umgebung zugute kommt. Viele Kunden kämen ganz gezielt, um mit dem Kauf eines Baums den guten Zweck zu unterstützen. Es gibt außerdem Bio-Punsch und Schmalzbrote. Auch der „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes ist vor Ort. Das Team erfüllt todkranken Menschen letzte Wünsche. „Auf der Höhe“ wird dem „Wünschewagen“ an diesem Tag ebenfalls eine Spende überreichen.