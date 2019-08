Mokick-Tour zum Nordkap : Auf der E63 in Richtung Kuopio

Rüdiger Hein und Sven Wichmann aus Revensdorf berichten von ihrer Tour.

von Redaktion Eckernförde

04. August 2019, 13:38 Uhr

Lindau | Rüdiger Hein und Sven Wichmann aus Revensdorf berichten für die EZ von ihrer Mokick-Tour zum Nordkap und zurück.

Tag 27: Langsam machen sich die Knochen bemerkbar. So haben wir uns ein Anti-Schmerz- und Entspannungsbalsam nach altem schottischen Rezept für die innere Anwendung ausgegeben. Damit haben wir uns auch an unser Motto gehalten: Ist die Flasche leer, hast du weniger Gepäck... Heute ging es wieder auf die E 63. Unser erstes Ziel lag 100 Kilometer entfernt: Kaajani. Durch die Ruine dort führt eine Brücke.

Tag 28: Der Hahn krähte spät in Lohiranta, was uns nicht störte. Dafür umso mehr, dass unsere gewaschenen Klamotten noch feucht waren. Also warten. Weiter ging es auf die E63. Auf den Nebenstrecken gibt es Natur pur. Diese hat sich auch sehr stark verändert. Es gibt nun sogar Getreidefelder zu sehen. Nachdem wir gestern noch einen Hubschrauber vor einer Tankstelle gesehen hatten, gibt es heute eine alte Dampflok. Wir haben zwar immer noch keinen Elch gesehen, dafür aber eine Feuerwehr, bri deren Anblick uns beiden das Herz aufging. Nun sind wir in Kuopio.

Tag 29: Gestern verbrachten wir einen gemütlichen Abend mit einem finnischem Pärchen, Bierchen und finnischer Rockmusik. Es wurde sogar wieder ein wenig dunkel. Unsere Tour stieß bei den beiden auf großes Interesse. Unser neuer Freund versprach uns noch einen Pressetermin für ein Motorrad-Onlinemagazin. Wir lassen uns mal überraschen.

Heute war es nicht mehr so warm wie gestern. Auch in Kuopio stand eine Skisprungschanze. Hier war auch was los, da alle finnischen Größen dieser Sportart hier ihre Sommermeisterschaft bestritten. Der blanke Wahnsinn, wie die da durch die Luft flogen. Respekt! Danach ging es auf einen 75 Meter hohen Fernsehturm mit Aussichtsplattform. Mit einem Eis in der Hand ging es im Anschluss zur Hafenmeile. ez Fortsetzung folgt...