HSV-Fussballschule in Eckernförde : Auf den Spuren von Ito, Hunt & Co

Zum dritten Mal hat der ESV die HSV-Fußballschule auf der Anlage am Bystedtredder für fünf Tage zu Gast.

Eckernförde | Einmal wie die Profis trainieren und ein wenig den Hauch der Liga spüren – das erleben zurzeit 60 Jungen und vier Mädchen, die in Eckernförde an der HSV-Fußballschule teilnehmen. Zum dritten Mal hat Nina Jeß vom Eckernförder Sportverein die Fußballschule ins Ostseebad geholt. Fünf Tage trainieren die Kinder sechs Stunden unter Anleitung junger Trainer – Mittagspause inklusive. Dabei stehen der Spaß am Spiel und mit dem Ball im Vordergrund. Langeweile kommt garantiert nicht auf.

Die Sechs- bis 13-Jährigen trainieren in fünf Gruppen, die alle Namen von HSV-Spielern tragen: Ito, Pollersbeck, Papadopoulos, Hunt und Jatta. Unter den Kindern sind auch Sverre (8, HSV-Fan) aus Fleckeby, Marwan (9, Werder-Fan) und Leon (9, Dortmund-Fan, beide aus Eckernförde). Ihr Trainer Gianluca Atlante (22) erklärt, worauf sie beim Spiel achten müssen: „Kopf hoch und ein Dreieck bilden, um Anspielstationen zu haben“, so der Trainer. Mit großem Eifer üben die Nachwuchskicker den Ball hoch zu halten – eine Konzentrations- und Technikübung. Dribbeln, passen, schießen und viel laufen – Camp-Leiter und Trainer Stefan Vogt vom HSV erklärt: „Wir trainieren viel im Technikbereich. Und wir bieten viele Konditionsübungen im Laufen, rückwärts und vorwärts, an.“ Auch den Torschuss üben die Kinder in diesen Tagen. Höhepunkt am Dienstag war der Besuch von HSV-Maskottchen Dino Hermann. Hermann stellte sich ins Tor und jedes Kind durfte schießen. Die Wette, die Campleiter Vogt vorher ausgegeben hatte – schaffen die Kinder 25 Tore zu schießen, muss Dino tanzen, verlieren die Kinder, müssen sie tanzen – gewannen die Nachwuchskicker mit seiner Unterstützung und freuten sich über die Tänze des Maskottchens.

Am Freitag steht gegen 14 Uhr ein öffentliches Abschlussturnier (mit anschließender Pokalübergabe) zwischen Trainern und Kindern auf dem ESV-Ligaplatz an, zu dem auch Gäste erwartet werden, so Organisatorin Nina Jeß, deren Söhne ebenfalls am Camp teilnehmen. Ebenso wie die Kinder von ESV-Kassenwartin Annette Havenstein und Stefan Westphal, Technischer Leiter des ESV. „Die Kinder sind total begeistert“, so die Kassenwartin. Aber auch der HSV sei von der Organisation und der Anlage am Bystedtredder angetan: „Wir haben bisher nur positive Rückmeldungen vom HSV bekommen“, erklärt Westphal.

Und so steht der Termin für die vierte HSV-Fußballschule im nächsten Jahr bereits fest. Vom 27. bis zum 31. Juli 2020 lädt das Trainerteam die Nachwuchskicker, die aus Eckernförde und Umgebung kommen, wieder zu Spiel und Spaß ein.