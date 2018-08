Auf den Spuren der Sprotte

von Gernot Kühl

05. August 2018, 16:29 Uhr

Mit einer Stadtführung der besonderen Art lässt sich Eckernförde zu Wasser und zu Land bewundern: Am heutigen Montag wird von den Stadtführern eine Altstadtführung mit anschließender Schiffsrundfahrt angeboten. Dabei erfährt der interessierte Teilnehmer vieles über die Altstadt, die Menschen in Eckernförde, die Marine und die Fischerei in der Stadt. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Tourist Info Punkt ind der Kieler Straße.