Ab heute Bällebad für Erwachsene : Auf das K 7 folgt der „Lila Hirsch“

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 29.Sep.2017 | 05:16 Uhr

Eckernförde | Die Geschichte geht weiter: Heute eröffnet Henning Franz um 22 Uhr an der Stelle des ehemaligen K7 die neue Erlebniswelt „Lila Hirsch“. Zu ihr gehört mehr als nur Musik und Getränke.

„Das Ausgehverhalten der Menschen hat sich verändert“, sagt der Hotelier und Gastronom, der die Disco K7 im Juni nach 32 Jahren schloss. Einfach nur Disco reiche den Menschen nicht mehr. Stattdessen verzeichnen Schleswig-Holstein und Eckernförde steigende Tourismuszahlen. „Dem müssen wir uns anpassen. Und gerade bei einem Sommer wie diesem suchen die Leute nach Indoor-Angeboten.“

Die gibt es nun im „Lila Hirsch“. Dort, wo einst in der „Wärmflasche“ als Discoraum ältere Musik gespielt wurde, ist nun eine Eventgastronomie entstanden. Tagsüber gibt es dort Essen und Getränke, abends verwandeln sich die Räumlichkeiten in einen Club für Gäste ab 25 Jahren. Um den Besuchern mehr zu bieten, wird die Eisstockbahn vom Mango’s hierher verlegt – neben den noch anzulegenden Biergarten. Ebenfalls dazu gehört eine UV-3D-Minigolfbahn: Ein international tätiger Künstler hat Wände und Fußboden eines Raums mit maritimen Motiven bemalt. „Wer eine entsprechende Brille trägt, erlebt das als 3D-Landschaft“, sagt der neue Betriebsmanager Christoph Struckmeier. Hier kann Minigolf mit fluoreszierenden Bällen gespielt werden. Aber die wohl einzigartigste Neuerung ist ein Bällebad für Erwachsene. In einem Container aus Südostasien sind 200 000 Kunststoffbälle gekommen, damit die Erwachsenen noch einmal wieder zum Kind werden können. „Es ist das erste Bällebad für Erwachsene in Deutschland“, verspricht Henning Franz. „In London ist das der große Hype.“ Tatsächlich gibt es Berichte aus Ländern rund um den Globus, wo Erwachsene den Sprung ins Bad ohne nass zu werden genießen.

Diese Erlebniswelt mit dem „Lila Hirsch“ als Gastronomiebetrieb soll sieben Tage die Woche geöffnet haben, unter der Woche ab 14 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr. Zum Club für Erwachsene ab 25 Jahren wird diese Erlebniswelt freitags und sonnabends sowie vor Feiertagen ab 22 Uhr. Heute Abend wird der „Lila Hirsch“ inklusive Bällebad eröffnet.

Morgen dann erblicken der neue „Oceans Club“ und der „Boom Club“ ab 22 Uhr das Licht der Welt. In der ehemaligen „Hall“ und dem „Chili’s“ – zwei Discoräumen des K7 – werden unterschiedliche Musikrichtungen gespielt und morgen um 22 Uhr eröffnet. Dann legt unter anderem der DJ „Jay Frog“ auf. Er hat schon mit Scooter und den Disco Boys zusammen gearbeitet und zwei Echos gewonnen. Zukünftig werden diese beiden Clubs freitags ab 22 Uhr für Besucher ab 16 Jahren und sonnabends ab 22 Uhr für Besucher ab 18 Jahren geöffnet haben. Am 2. Oktober wird in vielen Clubs der Republik unter dem Motto „die Größte Party Deutschlands“ gefeiert. Auch der Oceans Club ist dabei – inklusive Liveschaltungen auf Leinwand in andere Clubs und mehreren Überraschungen. In welchem Teil der Anlage auch immer: Überall wird viel mit Lichteffekten gearbeitet.

Die Geschichte im Kolm geht also weiter: Auf das Kolmhuus ab 1976 folgte das K7 ab 1985 und jetzt der „Lila Hirsch“.