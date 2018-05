Kreistagswahl und Gemeindewahl : Auch drei neue Parteien wollen in den Kreistag

Am Sonntag dürfen 228 000 Bürger ihre Stimme abgeben

von Achim Messerschmidt

04. Mai 2018, 06:43 Uhr

Eckernförde | 228 000 Menschen sind bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag dazu aufgerufen, den neuen Kreistag zu wählen. Bisher deutet sich jedoch an, dass nur wenige von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Darauf deutet zumindest die Zahl der Briefwähler hin: Bis gestern gaben etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme per Briefwahl ab. Das entspricht dem Wert der Kommunalwahl 2013. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 54,1 Prozent – deutlich geringer als bei der vergangenen Landtagswahl (64,2 Prozent) und der vergangenen Bundestagswahl (76,2 Prozent).

Neben den Kreistagsabgeordneten werden auch die Gemeindevertreter gewählt. Jeder Wähler erhält zwei Stimmzettel. Bei der Kreistagswahl hat man eine Stimme, bei der Gemeindewahl kann man je nach Größe der Gebietskörperschaft bis zu sieben Kreuze setzen, erklärt der stellvertretende Kreiswahlleiter Kai Reimers. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger im Kreisgebiet. Gewählt werden darf bereits ab 16 Jahren.

Aufgeteilt ist das Kreisgebiet in 25 Wahlkreise. CDU, SPD, Grüne, SSW, Die Linke sowie die neu gegründete Wählergemeinschaft Kreis-Rendsburg-Eckernförde stellen sich überall zu Wahl. Die FDP geht in 23 Wahlkreisen an den Start. Ebenso die AfD, die zum ersten Mal an der Kreistagswahl teilnimmt. Der dritte Neuling, „Die Partei“, ist in 14 Wahlkreisen vertreten. Die Kreistagswahl funktioniert nach dem Prinzip der „personalisierten Verhältniswahl“, erklärt Reimers. Im Gegensatz zur Landtagswahl oder Bundestagswahl hat jeder Bürger nur eine Stimme. Mit dieser entscheidet er sich für einen Direktkandidaten im eigenen Wahlkreis und gleichzeitig für die kreisweite Liste der Partei dieses Kandidaten.

49 Plätze für den Kreistag sind zu vergeben. Je nach Wahlausgang kann die Zahl der Abgeordneten aber auch höher ausfallen: Erhält eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach erhaltenem Stimmanteil eigentlich zustehen würden, wird dies durch Ausgleichsmandate kompensiert. In der Wahlperiode 2008-2013 führte das dazu, dass der Kreistag aus 56 Abgeordneten bestand

Am 16. Mai wird der Kreiswahlausschuss die Besetzung des Kreistags offiziell feststellen. Die konstituierende Sitzung des Gremiums ist am 18. Juni. Eine Sperrklausel gibt es nicht. Kreiswahlleiter Kai Volkmann veranschaulicht den großen Einfluss des einzelnen Wählers: „Wenn man das Ergebnis von 2013 zugrunde legt, könnten möglicherweise schon 1200 Stimmen für ein Mandat ausreichen.“ Wie sich das Ergebnis entwickelt, kann am Sonntagabend ab 18 Uhr live im Kreishaus verfolgt werden. Auf Leinwänden werden dort die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise präsentiert. Mit den ersten Ergebnissen ist ab 18.10 Uhr rechnen.