Polizei warnt : Taschendiebe in Eckernförde unterwegs – so schützt man sich

Seit einiger Zeit häufen sich wieder die Taschendiebstähle in Eckernförder Supermärkten. Die Polizei rät: Portemonnaies, Wertsachen und Mobiltelefone haben nichts in Außentaschen zu suchen.

Eckernförde | In letzter Zeit häufen sich wieder die Taschendiebstähle in Eckernförder Verbrauchermärkten. „Allein am Mittwoch waren es drei Stück“, teilt die Polizei Eckernförde mit. Oft würden ältere Mitbürger Opfer der Diebe. Dabei hätten es die Täter auf die Portemonnaies abgesehen, die sie insbesondere aus Taschen, Rücksäcken und Einkaufswagen entwenden. Le...

