Volkslieder in Ascheffel : Aschbergsingen unter freiem Himmel

Nach der witterungsbedingten Absage im Juli soll das Aschbergsingen am Sonnabend nachgeholt werden.

von Achim Messerschmidt

21. August 2019, 13:32 Uhr

Ascheffel | Im Juli hatte ein Gewitter für das Aus des 36. Aschbergsingens unter freiem Himmel gesorgt. 40 Besucher waren dennoch vor Ort und wollten nicht ohne mit Pastor Frank Boysen, seiner Frau Rike und Birte Dirksen gesungen zu haben, wieder den Heimweg antreten. Also wurde kurzerhand das Singen in das Jugendgästehaus verlegt. Schon damals einigten man sich aber auf einen Nachholtermin: Am Sonnabend, 24. August, soll das Aschbergsingen nachgeholt werden. Beginn ist um 18 Uhr.