Aschbergsingen: Mit Volksliedern zurück in die Kindheit

von Redaktion Eckernförde

26. August 2019, 13:31 Uhr

Ascheffel | Das Aschbergsingen ist weit über die Grenzen Ascheffels hinaus bekannt. Als Frank Boysen, der gemeinsam mit Birte Boysen und Rike Dirksen an Mikrofonen und mit Gitarre die Sänger begleitete, fragte, von wo die Teilnehmer angereist waren, meldeten sich auch Rendsburger, Flensburger, Eckernförder, Bremer – und sogar Besucher aus der kanadischen Provinz Ontario. Hans und Karin Jöns verbringen zurzeit ihren Urlaub in Deutschland. 1965 sind sie nach Kanada ausgewandert und leben in London, 200 Kilometer westlich von Toronto. „Wir haben dort eine kleine norddeutsche Gruppe, die gemeinsam Volkslieder singt“, berichtete Hans Jöns. „Das bringt uns der Heimat ein Stück näher.“

„Durch die Volkslieder begegnen die Menschen der schönsten Zeit ihres Lebens: ihrer Kindheit“, erklärte Frank Boysen, was die „Faszination Volkslied“ ausmacht. Er freute sich, dass rund 500 Menschen am Wochenende auf den Aschberg gekommen waren. Er hatte befürchtet, dass die Stimmung raus war, nachdem der erste Termin für die diesjährige Veranstaltung im Juli wegen Regens und Gewitters nicht wie geplant stattfinden konnte, und einige Sänger im Gebäude die Lieder anstimmten. Schon damals hatte man sich auf einen Nachholtermin geeinigt. „Die Leute wollten nicht, dass es ausfällt“, erinnerte sich Frank Boysen. „Sie haben es richtig eingefordert. Das hat mich gefreut.“

Brigitte Keil war traurig, als der erste Termin der Traditionsveranstaltung sprichwörtlich ins Wasser fiel. Am Sonnabend war sie wieder in Ascheffel, als Lieder wie „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Auf der Lüneburger Heide“ auf dem Programm standen. Die Rendsburgerin ist seit vielen Jahren jedes Mal beim Aschbergsingen dabei. „Es sind so schöne Lieder“, sagte sie. „Die Texte sind so wirklichkeitsnah.“