Eckernförder Gespräche : Artensterben – vernichten wir unsere Lebensgrundlage?

Das 12. Internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde beginnt mit einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion.

von Gernot Kühl

06. September 2018, 11:43 Uhr

Das Internationale Naturfilmfestival Green Screen startet das diesjährige Filmfest mit den „Eckernförder Gesprächen“ zum Thema Artensterben und Biodiversität. Zur Podiumsdiskussion in der Stadthalle werden am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr wieder mehrere hundert Besucher erwartet. Die Bedrohung der Artenvielfalt ist das Schwerpunktthema von Green Screen 2018. Die Diskussion ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Festivalleiter Dirk Steffens: „Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Der Verlust der Biodiversität ist möglicherweise die größte Herausforderung der Menschheit in diesem Jahrhundert. Green Screen will mit Diskussionen und zahlreichen Filmen möglichst viele Menschen umfassend über dieses Thema informieren.“ Es diskutieren Umweltminister Jan Philipp Albrecht, Prof. Volker Mosbrugger (Forschungsinstitut Senckenberg Frankfurt), Detlef Hack (Demeterhof in Panten-Mannhagen), Andreas Schumacher, BASF, Unternehmensbereich Nachhaltigkeit sowie Wissenschaftsjournalist und Festivalleiter Dirk Steffens. Es moderiert Green-Screen-Pressesprecher Michael van Bürk. Das 12. Green-Screen-Festival wird vom 12. bis 16. September über 100 Naturdokumentationen zeigen. Eingereicht wurden 309 Filme aus 71 Ländern. Green Screen ist Treffpunkt für rund 200 Filmemacher und Produzenten aus aller Welt. Es ist mit über 30 000 Zuschauern das größte Naturfilmfestival in Europa.