Eckernförde : Arbeitslosenquote in Eckernförde bei 4 Prozent

Die Zahl der Abeitslosen ist aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von 3,4 auf 4,0 Prozent angestiegen.

von Arne Peters

04. Mai 2020, 14:43 Uhr

Eckernförde | Die Zahl der Arbeitslosen in Mittelholstein ist im April angestiegen. „Es war zu erwarten, dass sich die einschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt auswirken würden“, sagt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster. „Die Arbeitslosigkeit ist höher, die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich geringer als im Vormonat und im Vorjahresmonat.“ Seit Beginn der Corona-Einschränkungen seien fast 2800 Anzeigen von Kurzarbeit eingegangen.

Eckernförde steht im Vergleich gut da

Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde waren im April 1.342 Menschen arbeitslos – 201 mehr als im März (plus 17,6 Prozent) und 185 mehr als ein Jahr zuvor (plus 16,0 Prozent). Damit beträgt die Arbeitslosenquote 4,0 Prozent nach 3,4 Prozent im März und 3,5 Prozent vor einem Jahr.

Zum Vergleich: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt die Arbeitslosenquote 4,4 Prozent, in Rendsburg 5,7 Prozent, in Schleswig 6 Prozent, in Kiel 8,3 Prozent und im ganzen Land Schleswig-Holstein 5,8 Prozent.

Weiterlesen: Arbeitslosenquote im März bei 3,4 Prozent