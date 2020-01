Eckernförde : Arbeitslosenquote in Eckernförde bei 3,7 Prozent

Eckernförde liegt unter der Erwerbslosenquote des Kreises von 4,1 Prozent.

von Arne Peters

31. Januar 2020, 13:54 Uhr

Eckrnförde | Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster waren im Januar 1248 Menschen arbeitslos – 150 mehr als im Dezember (plus 13,7 Prozent) und 107 weniger als ein Jahr zuvor (minus 7,9 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 3,7 Prozent nach 3,3 Prozent im Dezember und 4,1 Prozent vor einem Jahr.

„Zum Jahresbeginn steigt die Zahl der Arbeitslosen saisonal bedingt regelmäßig“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen. „Trotz des milden Winterwetters benötigen einige Branchen jetzt weniger Arbeitskräfte. Viele Saison-Verträge sind mit Ablauf des Weihnachtsgeschäftes beendet worden. Der Start in das neue Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr aber besser gelungen. Die Zahl der Arbeitslosen im Januar 2020 ist deutlich geringer als im Vorjahr.“

Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote beträgt in Rendsburg und im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde 4,1 Prozent. In Schleswig waren im Januar 5,7 Prozent arbeitslos und in Kiel 7,8 Prozent. Im ganzen Land Schleswig-Holstein liegt die Arbeitslosenquote zum Ende des Monats bei 5,4 Prozent.