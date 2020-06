Eckernförde : Arbeitslosenquote im Mai bei 4,4 Prozent

Aufgrund der Coronakrise beträgt die Arbeitslosenquote einen Prozentpunkt mehr als noch vor einem Jahr.

von Arne Peters

04. Juni 2020, 15:51 Uhr

Eckernförde | Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster waren im Mai 1482 Menschen arbeitslos – das sind 140 mehr als im April (plus 10,4 Prozent) und 352 mehr als ein Jahr zuvor (plus 31,2 Prozent). Damit betrug die Arbeitslosenquote im Mai 4,4 Prozent nach 4,0 Prozent im April und 3,4 Prozent vor einem Jahr.

Seit März haben in Mittelholstein 3158 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, besonders im Handel, gefolgt vom Baugewerbe und von der Gastronomie. Betroffen sind 33.941 Beschäftigte. Belastbare Daten über die Anzahl der tatsächlich von Kurzarbeit betroffenen Betriebe und Beschäftigten liegen aufgrund des drei Monate währenden Abrechnungszeitraums allerdings erst mit einer fünfmonatigen Wartezeit vor.

Arbeitslosigkeit im Vergleich: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt die Arbeitslosenquote bei 4,7, in Schleswig bei 6,3 und in Rendsburg bei 5,9 Prozent. In Kiel beträgt die Quote 8,8 und in ganz Schleswig-Holstein 6,2 Prozent.