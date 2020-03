Eckernförde : Arbeitslosenquote im März bei 3,4 Prozent

Es gab weniger Arbeitslose bis zum Stichtag 12. März, aber ein Anstieg der Zahlen wird erwartet.

von Arne Peters

31. März 2020, 15:22 Uhr

Eckernförde | Die Zahl der Arbeitslosen in Mittelholstein ist im März weiter zurückgegangen. „Der Stichtag für die Statistik war allerdings am 12. März, also bevor die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu umfangreichen Einschränkungen der Wirtschaft geführt haben“, erklärt Thorben Sauck, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, in deren Zuständigkeitsbereich auch Eckernförde liegt. „Ich gehe davon aus, dass es in den folgenden Monaten zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen wird. Allerdings werden wir frühestens mit Veröffentlichung der April-Zahlen die konkreten Auswirkungen ausbleibender Neu- und Wiedereinstellungen bewerten können.“

Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde sind im März 1141 Menschen arbeitslos gemeldet – 79 weniger als im Februar (minus 6,5 Prozent) und 29 weniger als ein Jahr zuvor (minus 2,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt demnach 3,4 Prozent nach 3,7 Prozent im Februar und 3,5 Prozent vor einem Jahr.

Zum Vergleich: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent, in Rendsburg bei 5, in Schleswig bei 5,5, in Kiel bei 7,6 und in ganz Schleswig-Holstein bei 5,2 Prozent.