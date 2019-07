Eckernförde : Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit ist saisonbedingt.

von Arne Peters

31. Juli 2019, 18:21 Uhr

Eckernförde | Im Bezirk der Geschäftsstelle Eckernförde der Agentur für Arbeit Neumünster waren im Juli 1157 Menschen arbeitslos gemeldet – 64 mehr als im Juni (plus 5,9 Prozent) und 97 weniger als ein Jahr zuvor (minus 7,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt damit 3,5 Prozent nach 3,3 Prozent im Juni und 3,8 Prozent vor einem Jahr.

„Der Anstieg der Zahl der Arbeitslosen ist auf saisonale Begebenheiten zurückzuführen“, sagt Thorben Sauck, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster. „Viele Jugendliche melden sich nach dem Ende der Ausbildung oder des Schuljahres zunächst arbeitslos, und wegen der Urlaubszeit halten sich Unternehmen noch mit Einstellungen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken. Alles in allem zeigt sich der Arbeitsmarkt stabil.“

Zum Vergleich: In Rendsburg beträgt die Arbeitslosenquote 5,2 Prozent, in Schleswig 5 Prozent und in Kiel 6,6 Prozent. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind 4,1 Prozent arbeitslos, in ganz Schleswig-Holstein 5,1 Prozent.