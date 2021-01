Nicolai-Apotheke Eckernförde : Apotheker-Urgestein Amir Hourfar geht in den Ruhestand

Amir Hourfar hat genau 30 Jahren in der Nicolai-Apotheke gearbeitet.

von Arne Peters

10. Januar 2021, 15:19 Uhr

Eckernförde | Kann man das heute wirklich noch erleben, dass ein Mitarbeiter ein und demselben Unternehmen 30 Jahre treu bleibt? Als Amir Hourfar 1989 in der Nicolai-Apotheke sein Anerkennungsjahr nach dem Pharmaziestudium absolvierte, ahnte er noch nicht, dass er fast sein ganzes Arbeitsleben dort verbringen würde. „Aber das Betriebsklima dort passte zu mir und Eckernförde ist ja wirklich einfach lebenswert“, resümiert Amir Hourfar. Nach einer kurzen Zwischenstation in einer Kieler Apotheke nimmt er seine Arbeit als Apotheker am 1. Januar 1991 auf. Damit ist er mit dem Jahreswechsel 2020/21 genau 30 Jahre in der Nicolai-Apotheke tätig gewesen und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Hourfar hat die Entwicklung der Nicolai-Apotheke miterlebt und mitgestaltet. 1969 wurde die Nicolai-Apotheke von Peter Hoffmann in der Langebrückstraße 26 eröffnet. „Als ich anfing, konnte man noch vom Schaufenster direkt in die Offizin schauen und die Herstellung von Salben oder Zäpfchen beobachten. Ich habe so einige Umbauten mitgemacht“, lässt Amir Hourfar seine Erinnerungen Revue passieren. Nach dem Tod von Peter Hoffmann im Jahr 2003 übernahm Petra Reisener die Nicolai-Apotheke als Pächterin. 2014 erfolgte dann die Übernahme durch das Apotheker-Paar Harald und Manuela Brückner.

Waren es in den Anfangsjahren zwölf Mitarbeiter, so zählen zurzeit gemeinsam mit der Borbyer Apotheke (Filiale seit 2018) 34 Mitarbeiter zum Team. Und Hourfar immer mittendrin. „Mit einer guten Flasche Wein, Süßem oder liebevoll selbstgestrickten Socken wurde ich in vielen Jahren zu Weihnachten von Kunden überrascht“, erinnert er sich. Letztere konnte er im Winter gut gebrauchen, denn er war unverwechselbar im Stadtbild: Er fuhr jeden Tag bei jedem Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er wird dem gesamten Team als offener Kollege in Erinnerung bleiben, der immer für einen Spaß zu haben war. „Doch wenn es um die Arbeit ging, war ich manchmal unerbittlich“, gibt Amir Hourfar zu. „Wenn ich jetzt gehe, dann gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, meint Amir Hourfar, der sich in „seiner“ Apotheke immer wohlgefühlt hat. „Es ist sehr wichtig, dass unsere Kunden vertraute Gesprächspartner für ihre Anliegen haben“, betont Harald Brückner und ist voll des Lobes für seinen Mitarbeiter. „Gerade als wir in Eckernförde angefangen haben, hat das gesamte Team der Nicolai-Apotheke uns das Ankommen hier sehr leicht gemacht.“

Ein bisschen bleibt Amir Hourfar seiner alten Wirkungsstätte noch erhalten und wird für den einen oder anderen Notdienst in der Apotheke präsent sein.