Garten-Baumschule Dittmann : Apfelfest in Gettorf mit 50 Sorten

Die Garten-Baumschule Dittmann lud zum Apfelfest nach Gettorf ein.

Avatar_shz von shz.de

07. Oktober 2019, 15:25 Uhr

Gettorf | Der Herbst ist da. Eine gute Zeit, um Apfelbäume in den eigenen Garten zu pflanzen. „Apfelbäume brauchen Sonne und einen schönen Boden“, sagte Jürgen Dittmann. Der hier in der Region vorherrschende Lehmboden sei gut geeignet. Zusammen mit seinem Sohn Volker führt Jürgen Dittmann die Garten-Baumschule Dittmann in Gettorf, die am Wochenende wieder ihre Türen zum jährlichen Apfelfest geöffnet hatte. Und hier hatten die Besucher die Qual der Wahl: Bevor sie sich Apfelbäume für den heimischen Garten aussuchen konnten, hatten sie die Möglichkeit, verschiedene Sorten zu probieren, um so ihren Lieblingsapfel zu finden.

Wie muss er denn sein, der perfekte Apfel? „Fruchtig, süß und ein bisschen säuerlich“, sagt Andrea Gruhn. Ihre Familie esse oft Äpfel zu Hause und wollte sich beim Apfeltag umsehen. Sie seien offen für neue Sorten, sagte die Felmerin.

Auswahl hatten die Besucher beim Apfeltag, denn 50 heimische Apfelsorten standen zum Testen bereit. „Das sind robuste Sorten, die hier in den Gärten wachsen können“, berichtete Jürgen Dittmann. Schließlich müssten sie mit dem norddeutschen luftfeuchten Klima zurechtkommen. Hatten sich die Besucher für ihre Bäume entschieden, gab es Tipps zu Düngung, Pflege und Schnitt von den Profis.

Rolf Holm war im vergangenen Jahr schon beim Apfeltag. „Wir haben leider vergessen, welchen Baum wir kaufen wollten“, sagt er. Also probierte er sich erneut durch die Sorten. Der Gettorfer hat bereits zwei Apfelbäume zu Hause, nun sollte ein dritter dazukommen. In seinem Garten wachsen bereits Schaalbyer Roter und Holsteiner Cox. Mit dem Apfelanbau hat er also schon Erfahrung. „Man darf nicht erwarten, dass der Baum nächstes Jahr gleich voller Früchte ist“, meint er. „Geduld gehört dazu.“ Seine Favoriten sind Cox Orange und Holsteiner Cox, aber: „Ich will auch mal etwas anderes ausprobieren.“ Das Apfelfest gefiel ihm: Es sei ein schönes Erlebnis am Wochenende, sagt er.