Ansturm auf die Green Screen-Tickets

Ein Büro im Stadthotel am Exer ist wieder zur zweiten Heimat für die Abteilung Kartenvorverkauf („Ticketing“) geworden. Zwei zweiköpfige Kernteams leiten die täglichen Schichten, ihnen steht ein Pool aus zehn kompetenten Helfern zur Seite. Seit dem 15. Juli läuft der Online-Vorverkauf, gestern wurde das Bestell-Telefon unter der Rufnummer 04351/ 476491 freigeschaltet. Sowohl online als auch telefonisch können noch bis zum 31. August Karten bestellt werden, danach beginnt ab dem 1. September der Direktverkauf im Ticketcenter Stadthotel.

Jeder Quadratmeter des kleinen Raums mit eigenem Zugang zum Parkplatz wird ausgenutzt. An der Wand ist das große Regal aufgebaut, in dem jeder Film ein eigenes Fach hat. Wenn ein gelber Tennisball im Fach liegt, ist der Film ausverkauft. Und das ist bereits jetzt bei einigen Filmen der Fall, obwohl der Kartenvorverkauf bis gestern nur online gelaufen ist. Vor allem die Meeresfilme, die im kleinen Saal des Ostsee-Info-Centers mit seinen nur 50 Plätzen gezeigt werden, sind bereits stark gefragt, einige ausverkauft.

Dass dies bereits jetzt, fünf Wochen vor Festivalbeginn, der Fall ist, hängt mit dem professionalisierten Online-Kartenverkauf zusammen, den die Festivalmacher installiert haben. Seit dem 15. Juli können Karten über die Internetseite www.greenscreen-festival.de bestellt werden. Sobald das Geld bei Green Screen eingegangen ist, werden die bestellten Tickets zur Abholung ab dem 1. September im Stadthotel bereitgelegt oder per Einschreiben zugeschickt. „Das funktioniert wunderbar“, sagt Ulrich Himstedt, der mit seiner Frau Astrid eines der beiden Kernteams bildet und das neue, von Green Screen-Mitarbeiter Carsten Füg und einem Programmierungsunternehmen entwickelte Programm auf seine Praxistauglichkeit abgeklopft hat. Bequemer geht’s wirklich kaum: Im Programm die Filme der Wahl aussuchen, per Mausklick bestellen, das Geld überweisen und auf die Zusendung der Karten warten oder sie selbst abholen. Auf einen Blick erfährt der Nutzer, für welche Filme es noch wie viele Karten gibt und kann dann umgehend buchen. Auf einen Blick erkennt man die Filmnummer und die Zahl der noch verfügbaren Karten, und zwar tagesaktuell. Während es bei den kleinen Spielstätten wie dem OIC oder der Galerie 66 schon eng wird, gibt es vor allem in der Stadthalle als größter der sechs Spielstätten noch viel Auswahl.

Knapp 800 Tickets wurden bereits verkauft, und es gehen stündlich weitere Bestellungen aus dem ganzen Bundesgebiet ein. Wenn das Geld nicht innerhalb der Zahlungsfrist von zehn Tagen auf dem Konto ist, werden die Bestellungen storniert und wieder als freie Kapazitäten ins System eingestellt. Online-Bestellungen werden noch bis zum 31. August entgegen genommen. „Das ist die einfachste, schnellste und sicherste Methode, um an Karten zu kommen“, sagt Astrid Himstedt.

Gestern wurde mit dem telefonischen Kartenverkauf ein weiterer Vertriebsweg freigeschaltet. Kaum geschehen, klingelte das Telefon ununterbrochen. „Ich habe fast keine Stimme mehr“, sagt Ulrich Himstedt – und holt den nächsten Anrufer in die Leitung.

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Aug.2017 | 19:56 Uhr