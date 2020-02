Eckernförde : Anpacken statt appellieren: Peter-Ustinov-Schüler gründen Umwelt-AG

Prof. Dr. Dieter Piepenburg, Meereskundler und Arktisforscher des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven, hält Vortrag über den Klimawandel in der Arktis.

Eckernförde | Für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren, ist schön und gut, sagt sich Ronja Hauling. „Aber ich möchte auch selbst anpacken.“ So wie die 17-Jährige denken viele Schüler der Peter-Ustinov-Schule. Auf Anregung von Lehrer Michael Baum haben sie deshalb eine Umwelt-AG gegründet, deren Mitglieder nicht nur an „Fridays for Future“-Demos teilnehmen, sondern auch tätig werden wollen.

Als eines der ersten konkreten Projekte wollen die rund 50 Schüler im Frühjahr auf dem Schulhof eine rund 60 Quadratmeter große Streublumenwiese für Insekten anlegen. Für den theoretischen Hintergrund gibt es seit Kurzem eine Pinnwand, auf der Artikel über aktuelle Themen informieren. Und es gibt eine neue Vortragsreihe, bei der einmal im Monat Fachleute über umweltrelevante Themen referieren.

Den Anfang machte am Freitag Prof. Dr. Dieter Piepenburg, Meereskundler und Arktisforscher des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven sowie Mitglied im Autorenteam des sechsten Sachstandsberichtes des Weltklimarats. Er sprach über die Auswirkungen des abschmelzenden Arktis-Eises auf Eisbären und andere Meereslebewesen. Dabei betonte er, dass er kein Klimaforscher, sondern ein Klimafolgeforscher sei. Dennoch: „Alle Klimaforscher sind sich einig: Die Geschwindigkeit des Klimawandels nimmt zu. Die Leute, die das bezweifeln, sind Spinner.“

In der Arktis ist der Klimawandel deutlich zu sehen. Das Meereis schmilzt, und zwar viel schneller als noch vor einigen Jahren vorhergesagt: Nicht erst im nächsten oder übernächsten Jahrhundert, sondern schon in etwa 30 Jahren könnte fast das gesamte Nordpolarmeer während des Sommers eisfrei sein. Das hätte umwälzende Auswirkungen auf die Ökosysteme im Wasser, im Eis, am Meeresboden und an Land. Durch die steigenden Temperaturen vermehrt sich das Phytoplankton vehement und wandern Tierarten wie der Dorsch und die Miesmuschel ein, die polare Arten verdrängen.

Die Schüler fanden den Vortrag gut und lobten, dass das Thema verständlich erklärt wurde. Den nächsten Vortrag hält Eckernfördes Abteilungsleiter für Naturschutz und Landschaftsplanung Michael Packschies am 6. März. Dann geht es um den Natur- und Umweltschutz in Eckernförde.