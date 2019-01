Weltstars der Klassik in Eckernförde : Annette Dasch und das Fauré Quartett

Die Berliner Sopranistin und das weltweit führende Klavierquartett gastieren am Montag in der Eckernförder Stadthalle.

von shz.de

08. Januar 2019, 19:06 Uhr

Der Konzertreihe Eckernförde ist es gelungen, mit dem Fauré Quartett und der Sopranistin Annette Dasch Weltstars der Klassik in die Stadthalle zu holen. Am Montag, 14. Januar, treten sie um 20 Uhr gemeinsam auf. Für dieses herausragende Konzert sind noch Karten ab 15 Euro in der Buchhandlung Liesegang erhältlich.

Annette Dasch zählt zu den führenden Sopranistinnen unserer Zeit. Sie ist Gast der wichtigsten Opernhäuser und Festivals weltweit und arbeitet regelmäßig mit dem Fauré-Quartett zusammen. Sie Gastgeberin im „Daschsalon“ in der Alten Oper Frankfurt. Das Fauré Quartett spielt seit 1995 in gleicher Besetzung zusammen und gilt als das weltweit führende Klavierquartett. Dirk Mommertz, Erika Geldsetzer, Sascha Frömbling und Konstantin Heidrich sind Visionäre ihres Fachs und ihre Experimente und Entdeckungen werden hochgeschätzt.