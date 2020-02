Anmeldeschluss beim Lindau-Quiz

von Torsten Peters

27. Februar 2020, 13:43 Uhr

Lindau | Rateshows im Fernsehen erfreuen sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Jetzt fordert die Landjugend Lindau-Revensdorf wieder auf, Teams aus der Gemeinde zu bilden, um am Dorfquiz teilzunehmen. Pro Mannschaft sind bis zu fünf Mitspieler möglich. Los geht es am Sonntag, 1. März, ab 19 Uhr im Restaurant Santorini in Revensdorf. Anmeldungen nimmt noch bis heute Lars Sötje unter Tel. 01 76/98 62 40 32 entgegen.