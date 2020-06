NaKu-Tube Eckernförde : Angelika Prüsch, Wolfgang Preuß, Rosa Hipp und Diana Gumz zeigen die Farben des Sommers

Neue Ausstellung in der NaKu-Tube (CarlsArt 78): Am 28. Juni bitten sie zum Künstlergespräch in die Galerie.

Eckernförde | Eintauchen in die bunten Farben des Sommers, auf Leinwand, Holz oder Papier und sich den schönsten Empfindungen hingeben – die NaKu-Tube lädt zur neuesten Ausstellung „In den Farben des Sommers“ ein. In dem schmalen Raum an einer Seite der Galerie CarlsArt 78 präsentieren vier Künstler verschiedene Arbeiten zum Thema. Kuratiert hat die Ausstellung Marlies Seemann-Rzadkiewicz.

Malen bedeutet für mich das Eintauchen in eine andere Welt voller Kreativität und Fantasie, Abschalten vom Alltag und völlige Entspannung. Angelika Prüsch

„Malen bedeutet für mich das Eintauchen in eine andere Welt voller Kreativität und Fantasie, Abschalten vom Alltag und völlige Entspannung“, sagt Angelika Prüsch (66). Lust auf bestimmte Farben, Materialien (Sand, Pappe, Strandgut oder Stoff) und Techniken bringen sie zum Malen, das Bild selbst entsteht im Schaffensprozess.

Susanne Karkossa-Schwarz

„Ich gehe auf Entdeckungsreise“, so die Eckernförderin – dazu möchte sie auch den Betrachter einladen. Ihre großformatigen Bilder, geprägt von leuchtenden hellen Farben, strahlen eine Leichtigkeit aus, die anzieht.

Meine Bilder sind gemalte Erzählungen, zwischen elegant und heiter fabuliert. Wolfgang Preuß

„Meine Bilder sind gemalte Erzählungen, zwischen elegant und heiter fabuliert“, erklärt Wolfgang Preuß (72). Sein Medium ist die Acrylmalerei auf Sperrholz und das überwiegend in Hochformat. Wie in einem Schreibheft lassen sich die Bilder von Wolfgang Preuß lesen, Zeile für Zeile. Dabei entdeckt der Betrachter feinste Nuancen seiner gleichmäßigen Pinselführung, seiner Farbgestaltung. Preuß liebt Strukturen.

Susanne Karkossa-Schwarz

Unaufgeregte Stille

Und so prägen horizontale Streifenstrukturen Bilder, die poetische Titel tragen wie „Geflochtene Sonnenstrahlen“ oder „Frühlingsduft“. Durch wiederholtes Grundieren, Abschleifen und erneutes Grundieren erreicht er vorab einen leuchtstarken Bildgrund. In seinen Bildern möchte der gebürtige Berliner, der seit vier Jahren in Bergenhusen lebt, eine unaufgeregte Stille bewahren und Ruhe ausstrahlen. In all der teilweise wilden und kraftvollen Farbenpracht in der Naku-Tube sind seine Arbeiten der ruhende Pol.

Susanne Karkossa-Schwarz

Venedig mit seinem blauen Wasser und seinen roten Wänden

Rosa Hipp (71) aus Uetersen hat das Jugendbuch „Nurits Traum“ geschrieben, das in Venedig spielt. In der Ausstellung zeigt sie Arbeiten, die sich an der literarischen Vorlage orientieren und einzelne Momente und Visionen bildlich aufgreifen. Venedig als Thema ihrer Bildkompositionen findet immer wieder einen Ausdruck, verbunden damit das Thema Wasser, vor allem.

Textiluntergrund und Monotypien

Spiegelungen im Wasser. Neben der Acrylfarbe Blau ist es die Farbe Rot, die Rosa Hipp in den Arbeiten reflektiert. Das Spiel mit Licht und Schatten verändert nuancenhaft die Farbe. Sie erscheint fast märchenhaft. Die Künstlerin wählt für die Arbeiten einen Textiluntergrund wie synthetische Seide oder Baumwollstoff, arbeitet diesen in das Bild ein, so dass nahezu ein 3 D-Effekt erreicht wird. Schaut man genau, entdeckt man teilweise Monotypien, die Bestandteile der Bildkomposition sind.

Susanne Karkossa-Schwarz

Acrylic Fluid Painting

„In all den Jahren hat mich ein Spruch begleitet: Sei wild, frech und wunderbar! (Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren)“, verrät Diana Gumz (43) aus Gettorf. Dieser Spruch gelte für ihr gesamtes Leben, also auch für ihre Kunst. Sie bevorzugt das quadratische Großformat. „Das hat einen Vorteil: Man kann das Bild halten wie man möchte.“

Zu Beginn der Arbeit steht nicht fest, wie das Bild aussehen wird. Diana Gumz

Gumz bevorzugt das Acrylic Fluid Painting, das heißt, die flüssige Farbe wird gegossen. Mithilfe von Silikon erzielt sie Effekte wie Zellen oder Verläufe, Farben ploppen auf. „Zu Beginn der Arbeit steht nicht fest, wie das Bild aussehen wird“, erklärt sie. Ein Restrisiko bleibe bei dieser Technik immer. Ihre Arbeiten tragen Titel wie „Sommerfalter“ oder „Sommerblau“ – die Assoziation zum Sommer stellt sich sofort ein.

Die Ausstellung ist in der NaKu-Tube noch bis zum 18. August zu sehen: Mi., Sa. + So. 14 bis 18 Uhr, in der Galerie CarlsArt 78. Am 28. Juni (15) laden die Künstler zu einem Künstlergespräch ein.