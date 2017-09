Windkraft : „Anfangs wurden wir belächelt“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bosbüll | Ohne Windkraftanlagen ist keine Energiewende möglich. Das propagiert heute auch die Bundespolitik. Die Wiege für diese saubere Energie steht in Nordfriesland, wo sich Windenergie-Pioniere vom 13. bis 15. Oktober 1989 in der ehemaligen Husumer Viehauktionshalle zu ihrer ersten Leistungsschau trafen. Einer, der zu den Vorreitern gehörte, ist der Bosbüller Landwirt John-Heinrich (Jonny) Ingwersen.

„Anfangs standen hier nur ein paar vereinzelte Mühlen“, erzählt er. Gemeinsam mit Walter Johannsen und Dieter Boysen entwickelte Ingwersen die Idee, einen eigenen Windpark zu errichten. Das war vor genau 25 Jahren. „Wir wurden damals noch ein wenig belächelt, und es wollte auch keiner mitmachen“, erinnert sich der Bosbüller, der damals schon an einen Bürger-Windpark gedacht hatte.

Der ist es am Ende nicht geworden, aber die drei Landwirte stellten 1993 sieben 250-Kilowatt-Windmühlen auf, die in der Windkraftsparte der damals noch existierenden Husumer Schiffswerft entwickelt und gebaut worden waren. Für die drei Nordfriesen stand von Anfang an fest, dass sie ihre Mühlen von der Werft beziehen wollten, um die Region zu stärken. Die Windkraftanlagen hatten eine Nabenhöhe von 49 Metern – heute sind mehr als 100 Meter Standard. Doch der Anfang war gemacht. „Damals waren wir ganz euphorisch, da wir im ersten Jahr 700 000 Kilowattstunden pro Anlage produzierten. Später stellte sich aber heraus, dass das ein absolutes Rekordjahr war, woran wir auch später mit unseren moderneren Anlagen nicht anknüpfen konnten“, berichtet Dieter Boysen.

„Ich gehöre ja zur 68er-Generation, habe mich damals aber nie aktiv gegen Atomkraft ausgesprochen, obwohl ich auch nicht wirklich dafür war“, so Boysen. Doch Windkraft hielt er sofort für eine „gute Alternative“ und so wurde er mit zum Überzeugungstäter – ebenso wie Jonny Ingwersen, der in Sachen sauberer Energie einen weiteren Schritt gegangen ist und ein Elektroauto fährt. „In ein paar Jahren wird sich die Technik so weiterentwickelt haben, dass diese Autos gang und gäbe sind.“

Nachdem der Windpark etwa zwei Jahre in Betrieb war, bekamen die Bosbüller Besuch aus China. „Das war schon ein Erlebnis. Eine Delegation schaute sich unseren Windpark an“, sagte Ingwersen. Im Gemeindehaus wurden die Gäste aus Asien bewirtet und waren sichtlich angetan von Nordfriesland, besonders von den alten Bauernhäusern. Spontan wurde noch ein Tagesordnungspunkt hinzugefügt: Jonny Ingwersen lud in sein Zuhause ein. „Plötzlich waren sie in allen Räumen und haben Fotos gemacht“, erzählt Ehefrau Silke.

Mittlerweile stehen fünf moderne Anlagen in dem Windpark. Von 2002 bis 2007 wurden die sieben kleinen Mühlen durch fünf leistungsstärkere ersetzt. In diesem Jahr fand das zweite Repowering statt. Zwei Windkraftanlagen aus dem Jahr 2002 wurden zurückgebaut und sind durch zwei 3,4 Megawatt-Anlagen ersetzt worden.

Als Reaktion auf die Katastrophe von Fukushima hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung die im Herbst 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke gekippt und sich auf einen Fahrplan für einen endgültigen Ausstieg aus der Kernkraft bis spätestens 2022 geeinigt. Damit rückten regenerative Energien, wie Windkraft und Solar, noch stärker in den Fokus. „2009 haben wir angefangen, uns auch mit Solarenergie zu beschäftigen“, erzählt Ingwersen. Was folgte, war die Aufstellung einer 1,4 Megawatt-Solaranlage.

Obwohl die Mühlen immer größer werden, gibt es in Bosbüll keinen Protest. Alle sind sich einig, dass das an dem Modell der Bürger-Windparks liegt – ebenfalls eine „Erfindung“ von der Westküste. „Es war schon erstaunlich, dass anfangs niemand mitmachen wollte – heute freut sich jeder über eine Beteiligung“, sagt Boysen. Das habe die Region nicht zuletzt Jonny Ingwersen zu verdanken, fügt Dieter Boysen hinzu. „Jonny war immer der Motor und hat unermüdlich weiter gemacht.“

Morgen wird das 25-jährige Bestehen des Windparkes gefeiert. Dazu sind etwa 40 Gäste geladen – auch aus Planungsbüros und Baufirmen. „Wir hatten auch schon große Feste im Zelt, aber diesmal wollen wir es bewusst etwas kleiner halten.“ Aber das nächste Fest kommt bestimmt.