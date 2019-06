Bauprojekt in Gettorf : Anbau für Parkschule vorgestellt

Die Baukosten für den Anbau der Parkschule werden auf rund 2 Millionen Euro geschätzt.

von Torsten Peters

25. Juni 2019, 14:50 Uhr

Gettorf | Die Gettorfer Parkschule ist mit ihrem Ganztagsangebot (OGA) bereits seit einiger Zeit an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen. Dabei verstärkt die Primus-Prognose für die kommenden Jahre das Problem noch, denn die Schülerzahl wird von 380 (210 in der OGA) im kommenden Schuljahr auf 497 im Schuljahr 2022/23 steigen, ehe die Zahl danach wieder kontinuierlich sinken wird. Da der Betreuungsbedarf und die Anzahl der Schüler an der Grundschule weiter steigen werden, wird im Schuljahr 2020/21 mit einer Anzahl von 238 Kindern gerechnet, die einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen möchten. In den folgenden Schuljahren wird sich die Kinderanzahl weiter erhöhen und sogar die Marke von 300 Kindern übersteigen.

Dementsprechend groß war auch das Interesse der Eltern an der Sitzung des Schulverbands Gettorf und Umgegend, dem die Amtsgemeinde, Gettorf, Tüttendorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Schinkel und aus dem Amt Dänischenhagen noch Noer angehören. Im Sitzungssaal des Amtsgebäudes in Gettorf, in dem sonst meist nur eine Handvoll Bürger die Sitzungen verfolgt, mussten dieses Mal extra Stühle aus benachbarten Büros organisiert werden, um allen Besuchern Platz zu bieten.

Auf der Sitzung stellte Matthias Wohlenberg, Chef des Architekturbüros Wohlenberg aus Eckernförde und in engem Kontakt mit der Schulleitung, sein überarbeitetes Konzept für den Anbau vor. „Wir wollen versuchen, das ganze Gebäude barrierefrei hinzubekommen“, berichtet er. Gearbeitet wird hierbei mit Rampen, die ein sechsprozentiges Gefälle haben, so dass diese mit Rollstühlen gut zu befahren sind.

Kernstück des Anbaus wird die neue Mensa sein. Diese wird die Giebeldach-Struktur des vorhandenen Gebäudes aufnehmen, wobei der Anbau mit Hilfe von drei Trennwänden auch individuell gestaltet werden kann, beispielsweise für Konzerte oder Theateraufführungen. Angeschlossen an die Mensa ist der Küchenbereich und Abstellräume. Im Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGA) wird es ein Betreuungs- und zwei Ruheräume sowie ein Büro geben. Künftig gibt es auch zwei Eingänge, die so gestaltet werden sollen, dass es für die Kinder ein fließender Übergang vom Alltag in die Schule und zurück werden soll. Es ist auch ein weiterer Innenhof mit eingeschlossen

Das Konzept stieß bei Eltern und Verantwortungsträgern auf große Zustimmung. Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft gab jedoch zu bedenken, das es durch die Giebelstruktur nicht zu Laub- oder Wasserproblemen in den Senken kommen dürfe, und Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank äußerte Sorgen, dass es durch die große Glasfront zu einer großen Erhitzung des Gebäudes kommen könne. Diese Anregungen nahm Wohlenberg mit auf, entgegnete dabei aber auch, dass diese Probleme durchaus zu lösen sind. Die durch die hohen Decken befürchteten Akkustik-Bedenken können durch Schallschutzdecken begegnet werden.

Das Wichtigste: Durch den Anbau steht Lehrern und Kindern deutlich mehr Platz zur Verfügung. Die Gruppenräume haben 220 Quadratmeter, das Büro zwölf, die Mensa 160 und der abgetrennte Bereich 249. Die Baudauer gab das Architektur Büro mit etwa einem Jahr an. „Normal wären es etwa zehn Monate, doch da es sich um einen laufenden Betrieb handelt, wird es etwa 20 Prozent länger dauern“, sagt Wohlenberg. Sofern alle Genehmigungen erteilt sind, könnte im Sommer 2020 mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Personaletat ist übrigens ausgeschöpft, so dass keine zusätzliche FSJ (freiwilliges soziales Jahr)-Stelle mehr realisiert werden kann.