Haushalt : Amt hält Umlage stabil

von Dirk Steinmetz

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:21 Uhr

Eckernförde | Die Amtsumlage für die Gemeinden im Amt Schlei-Ostsee bleibt auch 2018 unverändert bei 17,5 Prozent. Dies empfahl der Hauptausschuss des Amtes am Mittwochabend bei seiner Sitzung in der Amtsverwaltung zugleich mit der Empfehlung für die Haushaltssatzung 2018.

Der Haushalt werde vor einer Reihe sehr positiver Kennzahlen aufgestellt, erläuterte Godber Peters als Leiter der Finanzabteilung den Mitgliedern des Ausschusses unter Leitung von Manfred Pohl. So werde in den Jahren von 2019 bis 2021 mit höheren Zuweisungen des Landes als auch höheren Schlüsselzuweisungen an die meisten Gemeinden gerechnet. Einziger Haken sei, dass die Berechnungen auf der Grundlage der Bevölkerungskennzahlen Stand März 2017 erfolgen, das Amt aber erst auf die Kennzahlen des statistischen Landesamtes vom Juni 2016 zurückgreifen könne, so Peters. „Das sorgt für eine gewisse Unsicherheit, die dann im Nachtragshaushalt ausgeglichen werden muss.“

Im Verwaltungshaushalt wird mit Ein- und Ausgaben in Höhe von 6,2 Millionen Euro gerechnet, im Vermögenshaushalt von knapp einer Million Euro. Der Rücklage des Amtes können voraussichtlich 237 000 Euro zugeführt werden, sie steigt auf 751 000 Euro. Das Amt ist schuldenfrei, nachdem im Nachtrag 2017 die Schulden für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 458 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen und getilgt wurden. Im Haushalt 2018 sind als Investition enthalten die Erweiterung des Parkplatzes an der Amtsverwaltung mit rund 48 000 Euro, rund 30 000 Euro für den Ersatz beweglicher Sachen in der Hauptverwaltung sowie rund 41 000 Euro für die Modernisierung der EDV und Telefonanlage in der Verwaltung. Zudem wurde für den Bau der SBR-Kläranlage Revkuhl der Ortsentwässerung Nordschwansen der Ansatz um 630 000 Euro auf 2,33 Millionen Euro erhöht. 1,746 Millionen Euro stammen aus dem Kommunalen Investitionsfonds.

In der Beratung über die Rücklagenbildung warf Jens Kolls, Bürgermeister aus Rieseby, die Frage auf, ob nicht die Amtsumlage um ein Prozent gesenkt werden könne. „Rieseby könnte die Ersparnis von rund 27 000 Euro gut gebrauchen“, sagte er. Amtsdirektor Gunnar Bock erläuterte, dass das Amt bisher immer die Marke von einer Million Euro in der allgemeinen Rücklage als „sinnvollen Puffer“ betrachtete. Zugleich springe das Amt für Gemeinden ein und stelle Zwischenkredite bereit. Eine Sparkasse sei das Amt aber nicht. Mit der gängigen Praxis sei man immer gut gefahren. Damit gab sich Kolls zufrieden, zumal Peters an die genannte Unsicherheit erinnerte und darauf verwies, dass dem Amtshaushalt schnell Einnahmen wegbrechen könnten. Dabei verwies er auf den Nachtrag 2017. Da waren Mindereinnahmen von rund 280 000 Euro aufgetreten, die aus der derzeit rückläufigen Unterbringung von Asylbewerbern resultieren. „Ausgaben im Asylbereich können sich schnell ändern“, so seine bisherige Erfahrung.

Empfohlen wurde auch der Nachtrag für 2017. Dieser sieht Mindereinnahmen (wie gerade angeführt) von 280 000 Euro im Verwaltungshaushalt vor. Dieser schließt mit einem Volumen von 5,81 Millionen Euro in Ein- und Ausgaben. Im Vermögenshaushalt steigt die Einnahmenseite durch die Erhöhung eines Kredites für den Bau der SBR-Kläranlage Revkuhl, die über den Haushaltsplan der Ortsentwässerung Nordschwansen abgerechnet wird, auf 3 Millionen Euro in Ein- und Ausgaben. Die Rücklage sinkt um 659 000 Euro (u.a. Schuldentilgung) auf 514 000 Euro.

Schlei-Ostsee will Jubiläum feiern – Amtsdirektor soll weitermachen

Amt Schlei-Ostsee Das Amt Schlei-Ostsee besteht am 1. Januar 2018 zehn Jahre. Ein Grund zu feiern, wie der Hauptausschuss bei seiner Sitzung einstimmig befand. Mehrere Mitglieder des Ausschusses betonten, dass die Fusion des Amtes aus den drei Vorgängerämtern Schlei, Schwansen und Windeby eine Erfolgsgeschichte war und ist. So hielt Jens Kolls aus Rieseby es für angebracht, dieses Jubiläum mit den Mitarbeitern und den Gemeindevertretungen zu würdigen. Amtsdirektor Gunnar Bock hatte bereits grob überschlagen und war auf rund 150 Teilnehmer eines Festes gekommen. Über Details des Festes, das vermutlich nach den Schulsommerferien 2018 angesetzt werden wird, soll eine Arbeitsgruppe beraten. Ihr gehören nach Empfehlung des Hauptausschusses Amtsvorsteher Rainer Röhl, Amtsdirektor Bock, Hauptausschussvorsitzender Manfred Pohl, Betriebsratsvorsitzender René Kinza und die Gleichstellungsbeauftragte Nina Jeß an. Als Kostendeckel wurden 15000 Euro für die Veranstaltung festgelegt.

Verzichten soll das Amt auf die Ausschreibung der Stelle des Amtsdirektors. So endet die sechsjährige Amtszeit von Gunnar Bock am 31. Dezember 2018. Ein Verzicht sei laut Amtsordnung möglich, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Amtsausschusses (mindestens 14 von 27) von der öffentlichen Ausschreibung absehen, und Bock erneut beauftragt werde, erläuterte Manfred Pohl.

Tenor der Diskussion war, dass an sich alle Ausschussmitglieder mit der Arbeit Bocks zufrieden waren und es keinen Grund gebe, jemand Unbekanntes einzustellen. Wer solle beurteilen, ob Bewerber „besser“ seien, hieß es. Damps Bürgermeister Horst Böttcher empfahl aus Prinzip eine öffentliche Ausschreibung, wenngleich er betonte, dass er nicht unzufrieden mit der Arbeit des Amtsdirektors sei. Bei einer Gegenstimme wurde der Verzicht empfohlen.

Standpunkt

Investieren statt feiern

Die Verwaltung des Amtes Schlei-Ostsee wird im kommenden Jahr zehn Jahre alt. Dies soll gefeiert werden. Dafür genehmigt der Hauptausschuss bis zu 15000 Euro. Sicher, die Fusion des neuen Amtes aus drei Vorgängerämtern war zunächst nicht leicht. Richtig ist auch, dass das Zusammenwachsen der rund 70 Mitarbeiter der Verwaltung rückblickend sehr gut gelungen ist. Die Verwaltung arbeitet fast reibungslos mit den 19 ehrenamtlichen Bürgermeistern und gut 200 Gemeindevertretern zusammen. Genau dafür ist die Amtsverwaltung da, sie macht ihren Job, und den gut, prima. Sie ist der Dienstleister für die Bürger und die Gemeinden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 15000 Euro für eine halb-interne Feier aufwenden zu wollen, zeugt schon von gesundem Selbstvertrauen. In Zeiten, wo immer mehr Ausgaben auf die Gemeinden zukommen, könnte eine solch hohe Summe auch anderweitig investiert werden.