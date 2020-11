Corona-Impfzentrum Gettorf : Amt Dänischer Wohld und Gemeinden unterstützen das Großprojekt Impfzentrum am Sportpark

500 bis 600 Menschen können täglich in der dann umgebauten Flüchtlingsunterkunft geimpft werden.

Gettorf | Es ist ein Projekt der Superlative, das die Mitarbeiter des Amtes Dänischer Wohld in den nächsten drei Wochen stemmen wollen. 500 bis 600 Menschen pro Tag sollen ab Dezember in Gettorf gegen das Corona-Virus geimpft werden. Dafür werden vier Impflinien eingerichtet, die sieben Tage in der Woche die Menschen mit dem Corona-Impfstoff versorgen. Die ehemalige Flüchtlingsunterkunft neben der Isarnwohld-Schule am Sportpark wird eines von landesweit 28 Impfzentren. Neben Gettorf wird im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Büdelsdorf ein zweites Impfzentrum errichtet (wir berichteten).

Mitte Dezember soll das Impfzentrum einsatzbereit sein. Eine logistische Herausforderung in der Kürze der Zeit für die Mitarbeiter des Amtes Dänischer Wohld, das für den Kreis vor Ort für die nötige Ausstattung sorgt. Auf der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft konnte der Kreis auf ein Angebot des Schulverbandes Gettorf und Umgebung sowie der Gemeinde Gettorf und aller amtsangehörigen Gemeinden zurückgreifen. „Es stand für uns außer Frage, dass wir selbstverständlich bei der Bekämpfung der Pandemie behilflich sein wollen und das Gebäude zur Verfügung stellen“, erklärt Schulverbandsvorsteher Kurt Arndt.

Das Containergebäude sei aufgrund seiner Größe, Räumlichkeiten und der Parkplatzsituation bestens geeignet, so Nina Fiedler, Leiterin des Fachbereiches Zentrale Dienste in der Kreisverwaltung. „Entscheidend war aber auch, dass von Anfang an eine sehr große Hilfsbereitschaft für dieses Großprojekt vorhanden war.“

Im Einbahnstraßensystem werden die Impflinge durch das rund 800 Quadratmeter große Gebäude gelotst. Diese durchlaufen fünf Stationen. Vor dem Betreten des Impfzentrums gibt es in einem Zelt vor dem Gebäude eine Einlasskontrolle. „Es wird die Temperatur gemessen und sichergestellt, dass der Impfling keine Corona-Symptome hat“, erklärt Prof. Dr. Stephan Ott, Leiter des Corona-Lagezentrums im Kreishaus. Bei der Anmeldung erfolgt die Erfassung der Daten und die Feststellung der Impfberechtigung, da zunächst Ältere, Risikopatienten mit Vorerkrankung und Angehörige von Gesundheitsämtern, Polizei und Feuerwehr geimpft werden sollen. Erst im Anschluss an das Aufklärungsgespräch erfolgt die Impfung, die anschließend noch in einem Nachweis dokumentiert werden muss. „Es sind viele administrative Vorgänge zu erledigen. Der eigentlich kleine Stich (Impfung) ist der geringste Aufwand“, so Prof. Dr. Ott.

In der Mitte des Gebäudes wird ein rund 600 Quadratmeter großer Wartebereich für die Patienten eingerichtet, der ausgestattet mit Trennwänden die Einhaltung des Mindestabstands ermöglicht. Vier Impfteams, die räumlich voneinander getrennt sind, können nach Einschätzung von Prof. Ott pro Stunde 15 bis 20 Menschen impfen. Zwei Ausgänge stehen für das Verlassen des Gebäudes zur Verfügung. Mit der Zulassung des Impfstoffes wird in den nächsten Wochen gerechnet. Zunächst wird das Präparat BNT162b2 des Pharmaunternehmens Biontech/Pfizer verabreicht.

„Es ist eine Chance für uns, in dieser Krise etwas Gutes zu tun“, begründet Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft das Engagement des Amtes Dänischer Wohld und der amtsangehörigen Gemeinden. Gettorf als Standort für ein Impfzentrum biete auch den Menschen in der Region einen klaren Vorteil – sie müssten nicht so weit fahren.

„Als Gemeinde sind wir sehr stolz darauf, dass wir mithelfen können, diese Krise zu bewältigen“, bekräftigt Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank. Bereits jetzt sei man mit dem Bauhof wegen der Ausschilderung zum Sportpark im Gespräch, um eine reibungslose Anfahrt zu ermöglichen. 350 Parkplätze stehen den Impfwilligen zur Verfügung. Aber auch mit dem Bus ist der Sportpark erreichbar: „Dort gibt es einen Knotenpunkt des ÖPNV.“ Der Bürgermeister rechnet nicht mit einer größeren Belastung der Bevölkerung durch den Anfahrtsverkehr.

„Obwohl es für die Mitarbeiter aller Fachbereiche eine erhebliche Mehrbelastung bedeutet, gibt es eine große Bereitschaft zu helfen“, sagt Amtsdirektor Matthias Meins. Vom Internetanschluss über Möblierung bis zu Kühlschränken – alles muss beschafft werden. Ihre Unterstützung haben bereits das Schulzentrum, der Sportverein GSC und die Mitarbeiter des Hospizvereins angekündigt. „Das Coronavirus betrifft eben jeden“, freut sich Schulverbandsvorsteher Arndt über den großen Rückhalt des Projekts. Interessierte können bereits jetzt die Lage des Impfzentrums bei Google Maps erkunden.