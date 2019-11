Neues Baugebiet in Owschlag : Am Heideteich entstehen 90 Baugrundstücke und eine Seniorenwohnanlage

Die Unternehmen Convivo, Heinz von Heiden und Wohnkompanie Nord stellen ihr Projekt vor.

von Achim Messerschmidt

28. November 2019, 15:23 Uhr

Owschlag | Die Sohlplatte ist gegossen, der erste Häuslebauer hat schon losgelegt. Ein Mann aus Kiel hat sich das Grundstück gesichert und will im kommenden Jahr sein neues Eigenheim in Owschlag beziehen. Weitere sollen folgen: Insgesamt 90 Grundstücke zwischen 400 und 930 Quadratmeter groß entstehen auf dem direkt am Heideteich gelegenen Areal. Die Mehr- oder Einfamilienhäuser bilden einen Ring um eine moderne Seniorenwohnanlage, den Convivo Park Owschlag, benannt nach dem Konzeptentwickler, der Convivo-Gruppe aus Bremen. „Es ist klein klassisches Neubaugebiet“, betont Dr. Andreas Römer von Convivo und setzt auf einen ausgewogenen Altersmix bei den künftigen Bauherren.

Im Zentrum der Fläche steht die dreigeschossige Wohnanlage für die Generation 65+. Dieser Convivo Park Owschkag besteht aus aus zwei Gebäudeteilen. In dem einen befinden sich zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Zimmern sowie 43 sogenannte Servicewohnungen. In dem anderen Teil sind weitere 35 Wohnungen. Außerdem hat hier die Tagespflege ihren Sitz. Es gibt ein Café und Gemeinschaftsräume. Für Convivo kein Neuland: Die Unternehmensgruppe betreibt bundesweit rund 100 Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften, Pflegedienste sowie Anlagen für Service-Wohnen.

„Die Bedürfnisse der Mieter sind ganz unterschiedlich“, sagt Weber. Es gebe Singles, Paare mit einem Pflegefall, Personen die Hilfe im Haushalt benötigen und Personen, die eine intensivere Betreuung brauchen. Angebote für alle Lebesphasen erhalten die Mieter. Daraus ergebe sich, sagt Weber, eine optimale Betreuungssituation. Eine Fachpflege ist 24 Stunden vor Ort, so entfallen, wie bei ambulanten Pflegediensten die Anfahrten der Mitarbeiter.

Mit der Wohnkompanie Nord und dem Massivhaushersteller Heinz von Heiden hat Convivo zwei Partner, um das Projekt gemeinsam zu realisieren. „Es entsteht ein neues Wohnviertel“, fasst Holger Römer von der Bremer Unternehmenskommunikation Zech Group zusammen. Die Vermarktung hat begonnen, die ersten 8,9 Grundstücke sind bereits verkauft. Dabei erfüllt das Unternehmen Heinz von Heiden die Wünsche der Bauherren – ob Friesenhaus, Bungalow oder Stadtvilla – Vieles ist am Heideteich möglich. „Der Bebauungsplan wurde bewusst offen gehalten“, erläutert Regionalleiter Norman Reinhard.

Der Quadratmeterpreis beträgt 190 Euro – dafür aber voll erschlossen. Wer also ein Grundstück erwirbt verpflichtet sich, mit dem traditionsreichen Unternehmen zu bauen. Dafür versichert Reinhard eine Preisgarantie. Der Häuslebauer erlebe aufgrund von Preiserhöhungen nach Fertigstellung keine böse Überraschung.

Pendler, Familien und auch Senioren – das neue Wohngebiet ist aufgrund der guten Infrastruktur Owschlags für viele interessant, ist das Team überzeugt. „Wir sind sicher, dass das generationsübergreifend funktioniert“, sagt Björn Jeschina, Niederlassungsleiter der Wohnkompanie Nord. Zudem würden rund 80 Arbeitsplätze im Zuge des Senioren-Wohnparks entstehen, betont Andreas Weber.

Bevor die Fläche überplant wurde, wurde auf ihr Kies abgebaut. Danach wurde sie renaturiert, „Der Boden ist absolut sauber, eine tolle Siedlungsgrundlage“, betont Jeschina. „Von hässlichen Entlein zum schönen Schwan“, beschreibt Holger Römer die Entwicklung des Areals.