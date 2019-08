Haby : Am Gerätehaus hängt jetzt ein Defibrillator

2000 Euro hat das Gerät gekostet. Der Defibrillator ist von jedem Bürger zu verwenden.

von mks

13. August 2019, 16:35 Uhr

Haby | Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Haby hängt seit Kurzem ein grüner Kasten. Darin liegt ein Gerät, das im Ernstfall Leben retten kann. „Wir haben hier jetzt einen batteriebetriebenen Defibrillator“, sagt Bürgermeisterin Gesche Clasen. Ein Defibrillator wird bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Durch gezielte Stromstöße kann er bei Wiederbelebungsmaßnahmen eine große Hilfe sein. „Nutzen kann diesen Defibrillator jeder“, sagt Wehrführer Kai Rundfeldt. Direkt neben dem abgeschlossenen grünen Kasten ist der Schlüssel positioniert.

Ähnlich wie bei einem Feueralarm muss die Scheibe eingeschlagen werden, damit man anschließend mit dem Schlüssel das Gerät aufschließen kann. „Der Defibrillator erklärt nach dem Start mittels Anzeigen, was zu tun ist“, erklärt Rundfeldt.

2000 Euro hat der Defibrillator gekostet. 750 Euro kamen durch die adventliche Punschaktion zusammen. Weitere 300 gab die Feuerwehr dazu. Den Rest bezahlte die Gemeinde. „Es war eine Sammelbestellung des Amtes. So wurde das alles etwas günstiger“, so Bürgermeisterin Clasen. Sowohl die Bürgermeisterin als auch der Wehrführer sind froh, dass der Defibrillator angeschafft wurde. Im Herbst werden nun die 20 Feuerwehrleute an dem Gerät geschult.

Auch Martina Regling, die Defi-Beauftragte des Dorfes, kann im Ernstfall helfen. Sie ist unter Tel. 01520/9845171 erreichbar.