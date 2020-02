Eckernförde : Am BSI-Campus eröffnet ein Münzmuseum

Gerhard Hahl zeigt im Baltic Sea International Campus (BSIC) dauerhaft Münzen und Geldscheine aus aller Welt.

von Arne Peters

20. Februar 2020, 17:23 Uhr

Eckernförde | Hier geht es um Mäuse, Zaster, Penunsen und Peseten: Morgen eröffnet ein neues Museum in Eckernförde, und zwar das Museum „Geld der Welt“ am Baltic Sea International Campus (BSIC) in der Alten Bauschule in der Kieler Straße 78. Gerhard Hahl (84) zeigt hier im Veranstaltungsrahmen „Campus Kultur“ dauerhaft Tausende Münzen und Geldscheine aus aller Welt und aus allen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte – von den Kauri-Schnecken aus den Randgebieten des Indischen Ozeans bis zur 100-Billionen-Dollar-Note aus Simbabwe. Die Eröffnungsveranstaltung ist öffentlich. Sie beginnt am 22. Februar um 14 Uhr in der Galerie 66, danach geht es zu einer Führung ins Museum im Hofgebäude.

Gerhard Hahl lebt in der Nähe Kiels und sammelt seit 60 Jahren Geld jeglicher Art. Begonnen hat alles mit einer alten Pence-Münze, die der ehemalige Marine-Flieger in England kaufte. Fortan faszinierten ihn Münzen und Scheine jeglicher Art. Er reiste viel, war zum Beispiel in Russland, China, Ghana, Gambia, sogar in Nordkorea. Überall nahm er Geld mit, kaufte aber auch ganze Sätze in Geschäften.

Die Ausstellung zeigt nur einen Teil seiner Sammlung, gibt aber einen guten Überblick über die Geschichte des Geldes, die umso mehr lebendig wird, je mehr Hahl erzählt. So erklärt er das „Sklavengeld“, das aus einer simplen Kupfer-Eisen-Mischung besteht und für das man in Westafrika Sklaven kaufen konnte – das Metall war den Einheimischen viel wert.

Schon weit vorher setzte sich in China Münzgeld durch, das Mühlsteine, Spaten und Messer in Miniaturform darstellte. „Diese Dinge galten als besonders wertvoll, und ihre Miniaturausgaben verfügten über den Gegenwert“, erklärt Hahl. Auf diesen Gegenwert verließ man sich. „Das Wort Geld leitet sich ab von dem Ausspruch ’Es gilt’, als man noch per Handschlag Handel vereinbarte.“

Es war das chinesische Militär, das in der Song-Dynastie (960-1127 v. Chr.) als erstes Geldscheine einführte. Hahl: „Säckeweise Metallmünzen mitzuschleppen, um den großen Heeren ihren Sold auszuzahlen, war einfach zu mühsam.“

Seither hat das Geld dieser Welt so manche Stilblüte ausgebildet: Für „Biergeld“ zum Beispiel erhielt man zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Glas Bier als Gegenwert. Und ausgerechnet die DDR nutzte als erste eigene Währung alte Geldscheine aus dem Dritten Reich, auf die sie Wertmarken klebte. So kam es, dass ausgerechnet auf den Scheinen des ersten sozialistischen deutschen Staates noch der Reichsadler mit dem Hakenkreuz prangte. Nicht zu vergessen die Inflationswährung nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch ein Schein aus Eckernförde ist dabei. Hahl: „Da fällt mir auf: Die Eckernförder Kreissparkasse schuldet mir noch 50 Milliarden Mark.“

Geschichten über Geschichten – Gerhard Hahl kann sie alle erzählen und weiß immer noch mehr. Deshalb ist ein Besuch des Museums nur unter vorheriger Anmeldung möglich und nur sinnvoll, wenn der 84-Jährige persönlich die Geschichte und die Geschichten des Geldes erzählt. Anmeldungen im BSIC-Büro unter Tel. 04351/666-5000 werden ab sofort angenommen.

Peter Jochimsen, Präsident des BSIC, sieht das „einzige echte Münzenmuseum Deutschlands“ als Bereicherung auch für die angehenden Studenten, die am BSIC ihre Sprachkurse für ihre Studienbefähigung absolvieren. „Das Thema Geld berührt sowohl die Unterrichtsfächer Wirtschaft und Technik als auch Geschichte, Politik und Geografie.“ Ein weiterer Vorteil: Das Museum biete Anschauungsobjekte und lebendige Geschichten. „Sonst lernen viele junge Menschen heute ja nur noch abstrakt und digital.“