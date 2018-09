Die Touristik bietet am Donnerstag, 13. September, eine kostenpflichtige Stadtführung unter dem Motto „Altstadtbummel mit Küstennebel“ an. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Tourist-Info-Punkt in der Kieler Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf diesem abendlichen Spaziergang durch die Altstadt bis zum Hafen und in die Innenstadt erfahren die Teilnehmer Wissenswertes und Heiteres über die Ostseestadt und ihre Bewohner. Welches Geheimnis der „Küstennebel“ in sich birgt, wird am Hafen verraten.