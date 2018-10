eCKERNFÖRDER pERSPEKTIVEN : Alternative Heilung für Geist und Körper

Zum zehnten Mal organisierte das Seminarhaus Impulse am Wochenende die Messe „Eckernförder Perspektiven“ für ganzheitliche Heilweisen. 60 Aussteller präsentierten Angebote von der Homöopathie bis zum Schamanismus.

von Petra Baruschke

07. Oktober 2018, 14:47 Uhr

Trommelklänge und der Duft ätherischer Öle empfingen die Besucher der Messe „Eckernförder Perspektiven für ganzheitliche Heilweisen“, bevor sie in der Stadthalle zu ihrem Rundgang aufbrachen. Zum zehnten Mal fand die Messe in der Stadthalle Eckernförde statt. Rund 60 Aussteller unterschiedlicher Fachrichtung präsentierten sich am Sonnabend und am Sonntag dem Publikum. Der Eckernförder Heilpraktiker für Homöopathie Ulrich Gappel war erstmals für die Organisation verantwortlich und bereits am ersten Messetag mit der Besucherzahl mehr als zufrieden. „Wir haben wieder viele Vorträge im Angebot und bieten rundum ein volles Programm“, sagte Gappel, der selbst mit Geomantie arbeitet. Die „Erdheilung“ soll die Kräfte der Natur aus den Bäumen, der Erde und den Mineralien nutzen und somit zur Steigerung von Lebensenergie und Kraft führen.

Auch andere Möglichkeiten alternativer Heilmethoden wie Auraheilung, Vitalmessagen, Klangschalen-Therapien, Magnetschmuck, Orakeldeutung, Aus der Hand- oder den Karten-Lesen, Aurafotografie oder Körperscanmethoden fanden reichlich Interessierte. Susanne Oje aus Klein Wittensee bietet in ihrer Praxis verschiedene Kurse an, die vom intuitiven Malen und Tanzen bis zur Meditation reichen. „Ich arbeite gern mit Frauen, die einander noch nicht kennen und dadurch in der Gruppenarbeit viel offener sind. Ich selbst sehe mich als Begleitung auf dem Weg zur eigenen Zufriedenheit“, sagte die Heilpraktikerin.

Auch Sabine Meerle Gröne führt erfolgreich eine Praxis. „Ich beginne mit meiner Arbeit dort, wo die psychotherapeutische Behandlung an Grenzen stößt“, erklärte die 55-jährige, die schamanische Techniken als alternative Behandlungsmethoden anbietet. „Fremdenergien von Verstorbenen oder ein Familienfluch können zur psychosomatischen Belastung führen“. Ihre Klienten kommen ausschließlich auf Anmeldung, die Sitzungen dauern etwa anderthalb Stunden. Die Schamanin sagte: „Viele verlassen bereits nach der ersten Sitzung mit einem strahlenden Gesicht meine Praxis, bei den meisten stellen sich spätestens nach sechs Wochen spürbare Verbesserungen des Gesundheitszustandes ein“.

Mit Aurafotografie bietet der Heilpraktiker Ralf-Marien Engelbarts aus Eckernförde eine weitere, alternative Heilmethode an. Diese Art der Farbfotografie zeigt den Körper in verschiedenen Farben, die jeweils positive wie auch negative Eigenschaften aufweisen. Entscheidend soll ausschließlich die Schattierung und Klarheit einer Farbe, ihre Position und damit die Ausgewogenheit der Gesamtaura sein. Davon hatten sich bereits im vergangenen Jahr die beiden Freundinnen Sabine Heinrich und Astrid Pettner aus Büdelsdorf und Rendsburg überzeugen lassen. Sie nutzten ihren Messebesuch, um jetzt neue Aurafotografien anfertigen zu lassen, die sie dann mit denen aus dem vergangenen Jahr vergleichen wollen.

Sabine Heinrich ist bereits zum dritten Mal auf der Heilweisen-Messe und sagte: „Ich genieße die starke und spürbare positive Energie.“ Auf dem Tagesprogramm der beiden Frauen standen neben dem Besuch der verschiedenen Messestände Fachvorträge zu den Themen Auraheilung und Traumalösung.

Eine klassische Methode für die Entspannung von Körper und Geist offeriert Brigitte Greiff mit ihren Hatha Yoga- Kursen. In Gruppen von maximal acht Personen unterrichtet sie die alte Tradition, die sie selbst in Indien und in einer zweijährigen Ausbildung in Berlin gelernt hat. Im November beginnen ihre neuen Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene unter dem Motto „Gesunder Umgang mit Stress“ im Impulse-Haus in der Gasstraße 5. Mit individuellen Übungen soll dem Körper mehr Ruhe und Energie zugeführt werden, dabei wird ein besonderer Wert auf Konzentration, Atmung, Körper und schließlich Entspannung gelegt.

Eine entspannende Atmosphäre umgab die vielen Stände mit ätherischen Ölen, so auch bei Andrea Krey mit ihrer „Dufte Welt“. „Unsere doTerra-Öle stammen aus 46 verschiedenen Ländern“ erläuterte sie. „Mit einer Art Fair-Trade-Handel hat doTerra Verträge mit Kleinbauern aus den Regionen geschlossen, wo die reinen Öle von Hand hergestellt werden.“ Diese natürlichen Aromen werden außerdem in den firmeneigenen Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet und finden auf diese Weise gegen alle möglichen Arten von Allergien, Schmerzen, für die Verbesserung von Verdauung, Schlaf und Steigerung des Immunsystems ihren Einsatz. Eine Duftprobe der „Wilden Orange“ zauberte dann auch gleich die Erinnerung an den Sommer herbei.