Parkschule Gettorf : Alternative Energien auf dem Stundenplan

Das Thema Energie stand auch auf dem Stundenplan der vierten Klassen der Parkschule Gettorf.

Avatar_shz von shz.de

24. Februar 2020, 17:42 Uhr

Gettorf | Als Björn Petersen die Viertklässler fragte, was sie bereits über Energie wissen, bewegten sich viele Hände ganz schnell nach oben. Alle kennen Windkraftanlagen in der Umgebung von Gettorf. Die Anlagen in der Nordsee brachten die Schüler der Klasse 4a ebenso zur Sprache wie Kohle- und Atomkraftwerke. Viele von ihnen haben eine klare energiepolitische Meinung und wissen längst, was sie selber tun können: „Lichtschalter ausmachen, Strom sparen.“

Atomkraftwerke sind aus energetischer Sicht ganz toll, aber sehr gefährlich. Björn Petersen, Deutsche Umweltaktion

Das Thema Energie stand auch auf dem Stundenplan der vierten Klassen der Parkschule Gettorf. Björn Petersen von der „Deutschen Umweltaktion“ war zu Gast. Er erläuterte den Kindern die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Arten der Energiegewinnung. „Atomkraftwerke sind aus energetischer Sicht ganz toll, aber sehr gefährlich, weil sie bei einem Unfall auf viele tausend Jahre die Umgebung unbewohnbar machen.“ Deshalb würden sie in den nächsten Jahren abgeschaltet.

Die Älteren hätten bereits zweimal erlebt, dass Atomkraftwerke explodiert seien. Allerdings würden in mehreren Nachbarländern nicht nur Atomkraftwerke weiter betrieben, sondern auch neue gebaut. „Da die Stromleitungen zwischen den verschiedenen Ländern miteinander verbunden sind, kann es trotzdem passieren, dass aus unserer Steckdose Strom aus einem Atomkraftwerk kommt“, erklärte Petersen.

Für Eisbären und die Pinguine wird der Lebensraum knapp. Björn Petersen

Unterricht mit Spaß-Faktor

Dann setzte Petersen seine Mini-Dampfmaschine unter Dampf. Jeder durfte sie einmal zischen lassen – ein Riesenspaß für die Grundschüler. Neben dem Spaß-Faktor wurde dabei aber auch deutlich, dass diese Form der Energieerzeugung die Luft verpestet. Das konnte jeder riechen. Im zweiten Teil der Doppelstunde hatten die Viertklässler die Möglichkeit, selbst Experimente mit den verschiedenen klimafreundlichen Möglichkeiten der Erzeugung von Energie zu machen. Zur Auswahl standen ein kleines Wasserkraftwerk, ein Mini-Windrad, zwei Solarplatten, die ein Gerät antreiben und eine kleine Autobahn mit E-Autos. Das kam gut an bei den Schülern. „Das Beste war, dass wir selbst Experimente machen durften“, so Marvin (9) aus der Klasse 4a.

Finanziert wird das Projekt von den Kunden des grünen Stroms der Stadtwerke Kiel, die einen Cent mehr für die Kilowattstunde zahlen, um damit Umweltbildung zu ermöglichen. Für die Schulen entstehen keine Kosten.