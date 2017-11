Strich Acht : Alter Mercedes schreibt Taxi-Geschichte

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Gernot Kühl

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:47 Uhr

Eckernförde | Wolfgang Ottenberg zählt zu den ganz großen Taxiunternehmern im Norden. 30 Fahrzeuge und 90 Mitarbeiter, es dürfte kaum jemanden geben, der mehr zu bieten hat, und das im vergleichsweise kleinen Eckernförde. Den Grundstein für diese beachtliche Größe haben seine Eltern Helmut und Waltraut Ottenberg mit der Unternehmensgründung am 1. Januar 1966 gelegt, damals war die Funkzentrale unter der Rufnummer 2020 im Jungfernstieg 115. Sohn Wolfgang, damals gerade zwei Jahre alt, hat sich jetzt ein Stück Erinnerung an seinen bereits verstorbenen Vater und seine Mutter , seine eigene Kindheit und die Firmengeschichte zurückgeholt: Seit wenigen Tagen steht ein top-gepflegter Mercedes Benz, Erstzulassung 1. Juli 1973, aus der legendären „/8“-Baureihe (Strich acht) in der Garage seines Unternehmens im Rosseer Weg. Das Schmuckstück in der Taxi-Lackierung „hell-elfenbein“ trägt das Kennzeichen „ECK - O 166H“ – „Eck“ für Eckernförde, „O“ für Ottenberg, „166“ für das Gründungsdatum des elterlichen Betriebes im Januar 1966 und „H“ für einen mindestens 30 Jahre alten Oldtimer. Auf den Türen prangt die nachempfundene Originalaufschrift „Funk-Taxi, Ruf 2020 (V.W. 04351), Helmut Ottenberg, 233 Eckernförde-Jungfernstieg“.

Ein Auto, das Wolfgang Ottenberg wegen seines hohen Erinnerungswertes glücklich macht. „Ein Jugendtraum. Ich bin mit solchen Autos groß geworden und wollte es unbedingt haben“, macht er keinen Hehl aus seinem großen persönlichen Interesse an dem hervorragend gepflegten Daimler. Auch nicht gegenüber dem Vorbesitzer aus Alt-Duvenstedt, dem er dafür ein anderes Fahrzeug aus seinem Privatbestand und einen vierstelligen Geldbetrag für den ursprünglich einmal 10 000 D-Mark teuren Mercedes aushändigte. Ursprünglich wollte der Vorbesitzer, der mehrere Oldtimer besitzt, gar nicht verkaufen, doch Ottenbergs Familiengeschichte und sein Angebot haben ihn am Ende überzeugt. Irgendwie sollte es wohl alles so kommen, eine Art Fügung. Ein Freund hatte den alten „/8“ bei einer Hochzeitsfahrt entdeckt und Wolfgang Ottenberg sofort per WhatsApp informiert. Dieser nahm Kontakt auf, fuhr hin, verhandelte, schlug ein und war plötzlich Besitzer eines top-gepflegten Oldtimers, mit 36 000 Kilometern auf dem nur fünfstelligen Tacho – Ottenberg vermutet, dass der Kilometerzähler seines 220 D bereits eine vollständige Runde mehr gedreht hat. Am 8. November hat er seinen Oldtimer zugelassen, einen Tag später ging er glatt und ohne Beanstandung durch den TÜV.

Sieben Jahre stand der 44 Jahre alte Daimler in Alt-Duvenstedt – „ein Scheunenfund“, wie der stolze Käufer sagt, und zwar ein ganz besonderer. „Der Wagen ist als Taxi gebaut, aber nie mit einem Taxameter gefahren“, sagt Ottenberg. Um Originalität bemüht, wird er den nachrüsten, und ebenso gewisse Details wie die aufgeschraubte Billardkugel am Schaltknauf verändern. Auch das gelbe „Taxe“-Schild wird der neue Besitzer durch ein original „Taxi“-Schild ersetzen – die Polizei hatte den Vorbesitzer angewiesen, das „Taxi“-Schild abzubauen oder zu verändern, weil das Fahrzeug nicht als Taxi genutzt wird. Genau das aber hat Wolfgang Ottenberg vor, zumindest bei besonderen Anlässen. Er kann sich gut vorstellen, neben der privaten Nutzung (ohne Taxi-Schild) das Oldtimer-Taxi bei Goldenen Hochzeiten, Goldenen Konfirmationen oder ähnlichen Anlässen einzusetzen und vielleicht auch einmal an den Eckernförde Classics teilzunehmen.

Bis dahin aber wird Wolfgang Ottenberg als Viertbesitzer mit seiner schmucken Neuerwerbung für Aufsehen auf den Straßen der Region sorgen. Der elfenbeinfarbene Lack ist tadellos in Schuss, kein Kratzer, keine Schramme, keine Beule zu sehen. Der Öldruck ist konstant hoch – ein Zeichen für den guten Motorzustand –, der Vierzylinder bringt 60 PS auf die Straße, Höchstgeschwindigkeit 130 km/h, ideale Reisegeschwindigkeit 80 bis 90 km/h. Vor dem Start muss mit dem Choke vorgeglüht werden, dann aber springt der Diesel problemlos an. Zur Komfortzone gehören das elektrische Stahlschiebedach und die Servolenkung. Auch das Interieur ist bestens erhalten, cremefarbene Sitze ohne Löcher und Risse, weißes Lenkrad , gepflegtes Cockpit. Hinten auf der Ablage liegt eine graue Chauffeursmütze, die früher wie die graue Hose und das Sakko mit der Rufnummer der Taxizentrale 2020 am Ärmelbund zur Dienstkleidung der Taxifahrer gehörte.