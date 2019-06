Kinderkrebshilfe darf sich freuen : Altenhofer Golfer erspielen 4600 Euro

Die Teilnehmer des Altenhofer Golfturniers erspielten 4600 Euro für die Kinderkrebshilfe.

von Redaktion Eckernförde

24. Juni 2019, 12:08 Uhr

Altenhof | Die Kinderkrebshilfe kann sich über 4600 Euro freuen. Diesen Betrag haben die Teilnehmer eines Golfturniers in Altenhof erspielt.

46 Golferinnen und Golfer verbanden im Golf Club Altenhof beim Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen KinderKrebshilfe ihren Sport mit der Hilfe für krebskranke Menschen. Im Rahmen der 38. bundesweiten Golf-Wettspiele unterstützten sie die gemeinnützige Organisation. Das Turnier in Altenhof wurde zusätzlich durch die Förde Sparkasse unterstützt.

Sportlich gingen Susanne Lange und Michael Schuetz als Bruttosieger hervor. Claudia Kube, Thilo Afflerbach und Markus Preuß sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinals qualifiziert. Dort spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale am 5. Oktober im Golf Club Altenhof.

Das Benefiz-Turnier in Altenhof war eines von bundesweit rund 115 Turnieren, die von März bis August stattfinden. Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golferinnen und Golfer insgesamt 300.000 Euro für krebskranke Menschen. Dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung und der Erlöse aus den 38. bundesweiten Golf-Wettspielen kann die Deutsche Krebshilfe auch weiterhin richtungweisende Projekte zur Verbesserung der Versorgung krebs-kranker Kinder und Jugendlicher auf den Weg bringen und finanzieren. Die Arbeit der gemeinnützigen Organisation wird rein durch Spenden und Zuwendungen finanziert. Die DekaBank stellt die Preise zur Verfügung. Somit kommt der gesamte Spendenerlös unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe zugute.