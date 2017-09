Golf : Altenhofer auf nationaler Bühne

vergrößern 1 von 3 Foto: privat 1 von 3

von Stefan Gerken

erstellt am 20.Sep.2017 | 06:00 Uhr

Auch wenn Julia Bäumken und David Heydorn keinen Titel von den deutschen Jugendmeisterschaften im Golf mit nach Altenhof brachten, so vertraten die beiden ihren GCA auf nationaler Bühne sehr respektabel. Bäumken durfte nach ihrer ersten Runde über 18 Löcher im GC Brückhausen (bei Münster) sogar noch vom Titel träumen, doch nach weiteren 36 Löchern wurde es der 15. Platz. Auch Heydorn lag am Sonnabend im GC Reischenhof (bei Ulm) noch auf Top-10-Kurs, jedoch verhagelte ihm die Schlussrunde ein noch besseres Ergebnis als am Ende Rang 22.

Alleine schon die Qualifikation für die Jugend-DM war ein großer Erfolg, denn nur die besten 50 Spieler der jeweiligen Altersklassen waren für das Turnier über drei Tage zugelassen. Freitag startete die erste Runde und nach der zweiten am Sonnabend gab es einen Cut. Nur noch die bestplatzierten Spieler durften auf die dritte Runde gehen. Beide Altenhofer schafften dieses Zwischenziel souverän.

Sturm und Regen machten Bäumken am ersten Tag nichts aus. Im Gegenteil, die Altenhoferin kam mit den Gegebenheiten sehr gut zu recht. Durch den vielen Niederschlag waren die Grüns verhältnismäßig langsam, was Bäumken zu Gute kam, da auch in ihrem Heimatverein die Grüns nicht so schnell sind. Sie begann zwar mit einem Bogey am ersten Loch, ließ dann aber drei Birdies auf den nächsten vier Löchern folgen und schob sich mit -2 ganz nach vorne. „Ich war schon nervöser als sonst“, gesteht Bäumken. „Doch meine Mitspielerinnen waren alle sehr nett, wie das gesamte Miteinander beim Turnier.“ Nach 18 Löchern lag Bäumken Even Par (72 Schläge). Eine Leistung, die auch die anderen ambitionierten Mädchen aus Deutschlands Topclubs nicht toppen konnten.

Am zweiten Tag war der Sturm und das schlechte Wetter vorbei und die Grüns wurden deutlich schneller. „Das hat es für mich schwieriger gemacht. Damit kam ich nicht so gut zurecht“, sagt Bäumken, die zudem auch im Unterbewusstsein vielleicht etwas zu viel wollte. „Es ist dann schon eine Kopfsache, wenn der erste Tag so gut lief“, sagt die 14-Jährige. Mit 84 Schlägen (+12) auf dem Par-72-Platz kam sie etwas niedergeschlagen ins Clubhaus. Der Titel war damit nicht mehr zu erreichen, aber ein Top-10-Platzierung war möglich. Doch auch in der abschließenden dritten Runde wollten zu viele Putts nicht fallen und sie brauchte 88 Schläge (+16). Mit insgesamt 244 Schlägen lag sie +28 über Par und wurde am Ende alleinige 15. „Ich habe in der dritten Runde gemerkt, dass es nicht mehr weiter nach vorne geht. Da habe ich es einfach nur noch genossen. Das gesamte Turnier war ein tolle Erfahrung für mich, aus der ich viel gelernt habe.“

Auch für David Heydorn waren es in der AK16 die ersten Meisterschaften dieser Größe und Wertigkeit. „Ich war trotzdem überraschend wenig nervös. Eigentlich gar nicht“, sagt Heydorn, der am ersten Tag erst um 14 Uhr auf die Runde ging. „Das mag ich nicht so gerne. Ich spiele lieber früh, da bin ich konzentrierter“, sagt er. Und das machte sich auch in den Ergebnissen bemerkbar. Nach der 80 am Freitag – bei der späten Startzeit – ließ er am Sonnabendvormittag das viertbeste Tagesergebnis mit 73 Schlägen folgen. Damit hatte auch Heydorn, der fester Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft der Altenhofer Herren ist, den Cut geschafft. „Ich habe natürlich auf ein Top-10 oder sogar Top-5-Ergebnis gehofft“, so Heydorn mit Blick auf die Schlussrunde. „Das putten lief bei mir weiter gut. Ich komme mit schnellen Grüns gut zurecht, aber leider hatte ich zu viele Fehlschläge dabei“, erklärt Heydorn, warum es am Schlusstag nur eine 83 wurde. In der Endabrechnung kam er auf den 22. Platz (236 Schläge; +20).

Beide Altenhofer sind sich einig, dass es nicht die letzte DM für sie gewesen sein soll. Der Abstand zu den Top-Talenten der anderen Clubs ist keineswegs groß und die Altenhofer Jugendarbeit soll in Zukunft durch einen Förderkreis noch verbessert werden. Aber auch so ist man im GCA sehr stolz auf die beiden DM-Debütanten.