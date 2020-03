Bodenuntersuchung in Gettorf : Alte Skaterbahn: Parkplatz die günstigste Option

Der Boden der Gettorfer Speedskating-Bahn ist belastet für eine Bebauung ungeeignet.

von Torsten Peters

10. März 2020, 17:35 Uhr

Gettorf | Was wird mit dem Gelände der ehemaligen Speedskating-Bahn an der Kieler Chaussee in Gettorf geschehen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt auf seiner jüngsten Sitzung.

Zu Gast im Amtsgebäude war auch Dipl.-Ing. Marc Stümke, Geschäftsführer der BCS aus Rendsburg. Sein Unternehmen hat den Boden bis in drei Meter Tiefe untersucht. Das Ergebnis: Der Boden ist belastet mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die durch Verbrennungsprozesse von organischem Material wie Holz, Kohle, Öl, Diesel oder Tabak entstehen. Aus diesem Grund müsste der Boden normalerweise fachgerecht entsorgt werden. Dies würde für die Gemeinde Gesamtkosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro bedeuten. Hinzu kämen noch einmal weitere rund 300.000 Euro für das Befüllen mit einem unbelasteten Boden. Diese rund 2 Millionen Euro sind für die Gemeinde nur mit einem Investor zu stemmen, der derzeit aber nicht in Sicht ist. Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann gab zwar an, dass für die Entsorgung des belasteten Bodens Efre(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)-Fördermittel in Höhe von 50 Prozent bereit stünden. Doch auch die verbleibende eine Million ist für die Gemeinde eine ordentliche Hausnummer.

Eine andere Möglichkeit, die Fläche für die Gemeinde zu nutzen, wäre es, auf diese Wohneinheiten zu setzen. Doch dies ist ebenfalls mit hohen Kosten verbunden. Hinzu kommt, dass der Untergrund mit Torf und Auffüllboden durchsetzt ist, wodurch die Stabilität für das Errichten von Wohneinheiten nicht gegeben ist. Bei einer Verdichtung des Bodens wären durch die Vibrationen auch benachbarte Häuse bis zu 200 Meter Entfernung gefährdet. Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank schlug vor, die Fläche zu bepflanzen, doch dies sei wegen der Schadstoff-Belastung nicht zu empfehlen, sagte Stümke.

Die Gettorfer Speedskater sind in den Sportpark umgezogen. Seitdem dient die rund 7000 Quadratmeter große Fläche als Parkplatz. Dies ist auch die momentan günstigste Lösung für die Gemeinde, da die Fläche so versiegelt und unbebaut bleibt.