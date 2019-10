Riesebyer Bürgerbegehren : Alte Post: Unterschriften-Aktion gestartet

Riesebyer Bürgerinitiative wirbt um Heimat für die Vereine.

von Torsten Peters

09. Oktober 2019, 17:51 Uhr

Rieseby | Mit dem Verkauf der Alten Post wollen sich viele Riesebyer Einwohner nicht abfinden. Gemäß dem Motto „Rettet die Alte Post für unsere Vereine, Verbände und die Dorfgemeinschaft“ hat die Bürgerinitiative nun im Rahmen eines Bürgerbegehrens eine Unterschriftenaktion gestartet.

Bis zu 15 Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich nach dem Verkaufsbeschluss der Gemeindevertretung und der Ablehnung des SPD-Antrags zur Gesamtkonzeption für die Entwicklung des Ortskerns organisiert hat, werden in den kommenden Tagen und Wochen von Haustür zu Haustür ziehen, um die notwendigen zehn Prozent der Einwohner zu mobilisieren. Dies sind in Rieseby 219 Unterschriften, die notwendig sind, um den geplanten Verkauf des Gebäudes – die Heimat von DRK-Ortsverein, Verein für Museums- und Chronikarbeit, Gesangverein, Kleingärtnerverein, Volkshochschule und Begegnungscafé – erst einmal zu stoppen.

Es fehlt schlichtweg eine geeignete Alternative. Die Bürgerinitiative hängt nicht prinzipiell an dem Gebäude Alte Post. Es wäre durchaus auch eine andere Räumlichkeit denkbar, wo alles untergebracht werden könnte. Doch diese ist bislang einfach nicht in Sicht.

Vertretungsberechtigt für die Bürgerinitiative ist das Trio Andrea Magnusson (DRK), Lothar Oetken (Gesangverein) und Rebekka Path-Fluen (Bürgerin). Die Riesebyer sollen mit ihrer Unterschrift vier Punkten zustimmen. Auf dem Fragebogen geht es los mit „Sind Sie dafür, dass der Beschluss der Gemeindevertretung vom 15. August aufgehoben wird und somit...“. Dann folgen die vier Punkte: 1. ... das Grundstück mit Gebäude Alte Post nicht zum Verkauf angeboten wird, 2. ... das Gebäude Alte Post nicht bis Ende Juli 2020 geräumt werden muss, 3. ... das im Gebäude befindliche Archiv im Keller verbleibt und 4. ... die das Gebäude nutzenden Vereine keine Fördergelder ab 2020 fünf Jahre lang erhalten?

„Auf die Fördergelder verzichten wir, weil wir uns damit nicht bereichern wollen“, sagt Oetken. Ziel sind 300 Unterschriften, um einen Puffer für eventuelle Doppeleinträge zu haben. Diese Anzahl soll bis Ende kommender Woche zusammengetragen werden. Ist diese erreicht, gehen die Unterschriften an Gunnar Bock, den Amtsdirektor des Amtes Schlei-Ostsee. Dieser leitet sie dann weiter zur Kommunalaufsicht. Diese hat dann sechs Wochen Zeit, um diese zu prüfen. Wahrscheinlich wird es aber schneller gehen, da die Anzahl vergleichsweise gering ist. Das Ergebnis soll möglichst auf der nächsten Gemeinderatssitzung am 4. Dezember präsentiert werden.

Und was ist, wenn die Unterschriften-Aktion nicht auf die gewünschte Resonanz stößt? Dann würde die Gemeinde wohl ohne ihre DRK-Kleiderkammer auskommen müssen, der Verein für Museums- und Chronikarbeit müsste die Bücherstube aufgeben und für sein Archiv Räume anmieten. Der Verein wäre deshalb künftig wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, die Mühle „Anna“ auf eigene Kosten zu sanieren, so dass die Gemeinde die Defizite kompensieren müsste. Auch die Zukunft des Gesangvereins wäre ungewiss. So stünden eine eventuelle Auflösung oder Abwanderung in eine andere Gemeinde zur Debatte. Die Unterhaltungskosten für die Alte Post betragen jährlich 1000 Euro und die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf 7000 Euro.

Sollte jemand nicht an der Haustür angetroffen werden, kann er sich auch beim Vertretungsberechtigten-Trio in die Liste eintragen. Dieses erreicht er in der Gemeinde wie folgt: Andrea Magnusson (Dorfstraße 52a, Tel. 04355/240), Lothar Oetken (Rakower Weg 22, Tel. 04355/201) und Rebekka Path-Fluen (Möhlnbarg 6, Tel. 04355/989038).