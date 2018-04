Frühjahrspflügen : Alte Eisen auf dem Acker

Der Oldtimerclub Norby und Umgebung veranstaltet sein traditionelles Frühjahrspflügen mit historischen Treckern.

von aha

09. April 2018, 07:03 Uhr

Owschlag | Zahlreiche Besucher kamen bei bestem Wetter zum traditionellen Frühjahrspflügen des Oldtimerclubs Norby und Umgebung und genossen das laut knatternde Spektakel. „Es sind weit mehr als 50 Trecker hier. So eine gute Beteiligung hatten wir noch nie“, zeigte sich Tim Scheer, Vorsitzender des Clubs, euphorisch. Nicht nur die Norbyer Oldtimerfreunde waren am Pflügen, auch andere Clubs aus Schleswig-Holstein waren mit ihren historischen Maschinen angereist. Insgesamt wurden sechs Koppeln mit 24 Hektar Land umgepflügt. „Die ganz alten Trecker sind auf der ersten Koppel. Die wollte ich mal ein bisschen für sich haben“, erläuterte Scheer. Dort tuckerten die alten Schätzchen mit ihren Anhängepflügen - mit fester Ackerschiene und noch ohne Hydraulik - und boten einen Augenschmaus für die interessierten Zuschauer. Eines der ältesten Schmuckstücke war in diesem Jahr der Allgaier Ackerschlepper von Hans-Jürgen Ewald aus dem Jahr 1949 mit 22 PS und einem Zylinder. Der Oldtimer stammt aus dem Familienbesitz von Ewalds Großvater und wurde 2011 liebevoll saniert.

Auf viel Interesse stieß auch ein aus Russland stammender Ursus aus dem Jahr 1956. Bereits am frühen Morgen war Besitzer Helge Schneider mit seinen Kollegen vom Oldtimerclub „Rund um Westensee“ im Konvoi mit sechs Treckern gestartet, um trotz zweistündiger Anreise pünktlich zum Pflügen in Owschlag zu sein. Der 29-Jährige wurde bereits als Kind von seinem Vater mit dem „Oldtimer-Virus“ infiziert. Auch der siebenjährige David ist bereits ein echter Oldtimerfan und war sehr stolz, den Deutz seines Vaters Heiko Schlegel steuern zu dürfen. In den Arbeitspausen konnten sich die Oldtimerfreunde, genauso wie die Besucher, mit Erbsensuppe, Grillwurst und Getränken stärken und die Zeit beim Fachsimpeln und Plaudern genießen. Am frühen Nachmittag war die Arbeit getan. „Alle 24 Hektar sind jetzt schwarz“, vermeldete der Vorsitzende Tim Scheer und dankte Henning Staack und Hans-Jürgen Scheer, die die Flächen zur Verfügung gestellt haben. Für die beiden Landwirte geht die Arbeit in den nächsten Tagen weiter. „Erst haben wir die Koppeln vorbereitet, haben in der letzten Woche Gülle gefahren und eingearbeitet, nun wird Mais gesät,“ berichtete Staack.