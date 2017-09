Am Exer : Altbau macht Platz für neues Haus mit vier Wohnungen

vergrößern 1 von 2 Foto: Peters 1 von 2

Das Gebäude Am Exer 8 ist Geschichte. Gestern haben die Abrissarbeiten für das Haus begonnen, in dem Gunther Bilz bis vor drei Jahren seinen An- und Verkaufladen betrieb. Seither standen die Geschäftsräume im Erdgeschoss leer, waren nur die Wohnungen darüber vermietet. Die Bausubstanz aus den 1960er-Jahren war so schlecht, dass sich eine Sanierung nicht gelohnt hätte, sagt Hauseigentümerin Katja Heuchert. Risse in den Wänden deuteten darauf hin.

Nun soll an dieser Stelle ein neues Wohngebäude mit zwei Geschossen plus Staffelgeschoss entstehen. Es soll niedriger werden als das zugehörige Gebäude des Ensembles zur Kieler Straße Süd, in dem unter anderem die Fischbrötchen-Manufaktur „FischZeit“ untergebracht ist und das die Eigentümerin vor zwei Jahren hat sanieren lassen.

Vier Wohnungen werden entstehen – keine Gewerbefläche. Katja Heuchert hofft, dass das neue Haus im Frühjahr kommenden Jahres fertig ist.

von Arne Peters

erstellt am 06.Sep.2017 | 05:41 Uhr