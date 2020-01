Neuer Schildermast : Als Mitfahrer von Loose aus in die Region

Der mit 1000 Euro von der Gemeinde unterstützte Schildermast steht. Autofahrer können Bürger nun mitnehmen.

von Dirk Steinmetz

28. Januar 2020, 08:43 Uhr

Schild ausklappen und auf einen Autofahrer warten, der anhält und einen zum gewünschten Zielort mitnimmt. Mit einer neuen Mitfahrbank und einem Schildermast des Vereins Boben Op steht dieser Service nun auch den Bürgern in Loose zur Verfügung.

In den Vorwochen hatten Mitglieder der Wählervereinigung Loose (WVL) eine Fläche an der Ecke Schulweg und der Straße An der Au im Bereich gegenüber der Auffahrt zur B 203 mit Gehwegplatten befestigt. Gustav Mehlert (Vorsitzender der WVL) und Winfried Langusch hatten die Arbeiten übernommen und den beim Verein Boben Op typischen Mast mit Wegweisern aufgestellt. Ihnen war es wichtig, den bereits in Angeln sehr verbreiteten Mast und die Schilder zu verwenden, berichtet Mehlert. „Die Einheitlichkeit ist wichtig.“

Die Gemeindevertretung hatte mit Mehrheit für den Antrag der WVL für die Einrichtung eines solchen Angebotes gestimmt. Mit 1000 Euro hat die Gemeinde das Projekt unterstützt, ergänzte Bürgermeister Gerd Feige bei der Vorstellung des Angebots.

Nutzer finden an dem Mast Wegweiserschilder nach Eckernförde, Rieseby, Waabs, Damp und Kappeln. Werden sie ausgeklappt, kann ein vorbeifahrender Autofahrer entscheiden, ob er anhält und einen dort Wartenden mitnimmt. Helmut Maas aus Loose jedenfalls wird jetzt immer schauen, ob jemand in die Richtung möchte, in die er auch möchte. Dann halte er auch an.

Nun müsse man sehen, wie das Angebot von den Loosern genutzt wird, sagen Langusch und Mehlert.