Als Geschichten- und Kolumnenschreiber 30 Jahre am Puls der Zeit

Seit 30 Jahren schreibt Karl-Heinz Groth plattdeutsche Geschichten und Kolumnen für den Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) und die Eckernförder Zeitung. Das funktioniert nur, wenn man die Sprache, die für Groth Muttersprache ist, verinnerlicht hat, plattdeutsch denkt, fühlt und das Ganze auch noch in trefflichen Worten und Formulierungen niederzuschreiben weiß. Für Karl-Heinz Groth kein Thema – er hat alles intus. Und so kann er sich ganz der Wahl der Themen widmen, die er damit einem weiten Leserkreis eröffnet, mit ihnen Erfahrungen und Ansichten teilt, oder auch mal quer denkt, dabei aber immer authentisch bleibt und Gesicht zeigt. Groth beherrscht die Klaviatur des gedruckten Worts, auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Das macht ihn so interessant für Verlage und so beliebt bei vielen Lesern im ganzen Land.

Groth hat für die Zeitung „Schleswig-Holstein am Sonntag“ und die Wochenendbeilage „Schleswig-Holstein-Journal“ geschrieben. Die erste wurde vor zwei Wochen eingestellt, die andere neu strukturiert, wobei neue Inhalte hinzugekommen und einige feste Rubriken und Kolumnen gestrichen worden sind, darunter auch die plattdeutsche Kolumne von Karl-Heinz Groth.

Der 77-Jährige hat die Entscheidung akzeptiert und blickt dankbar auf die langjährige, fruchtbare Zusammenarbeit zurück, von der neben den Lesern vor allem die krebskranken Kinder und Jugendlichen profitiert haben, denen er den Großteil seiner Honorare aus dem Bücherverkauf, seinen Lesungen und seiner journalistischen Tätigkeit beim sh:z gespendet hat. Groth ist Schirmherr des Förderkreises für krebskranke Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein und setzt sich seit vielen Jahren für die Unterstützung der jungen Betroffenen und ihrer Angehörigen ein. Daneben hat Groth aus seinen Nebeneinkünften in begründeten Einzelfällen auch Privatpersonen finanziell unterstützt und geholfen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich konnte meine Themen frei wählen“, sagt Groth über seine Zeit als Kolumnen- und Geschichtenschreiber.

Seine Themen fand er durch sein Bücher- und Zeitungsstudium, Gespräche und Beobachtungen. „Das merke ich mir, schreibe es auf, viele Zettel liegen auf meinem Schreibtisch, der Entscheidungsprozess ist dann das Schwierigste“, gibt der beliebte Autor einen Einblick in die Themenfindung für seine Geschichten. Der Leser soll berührt sein, teilhaben und Denkanstöße bekommen. „Aber nicht nach dem Motto: Hier, ich bin’s, sondern immer aus dem Blickwinkel der Leser betrachtet und in eine kleine Geschichte verpackt“, erzählt der fünffache Vater und Großvater.

Neben seiner redaktionellen Mitarbeit hat der gut vernetzte und emsige plattdeutsche Autor aus Goosefeld 24 plattdeutsche Bücher geschrieben, dazu Theaterstücke, er hat Lesungen gehalten und kulturelle Aktivitäten wie die Plattdeutschen Kulturtage oder die Wilhelm-Lehmann-Tage in Eckernförde federführend mitentwickelt und organisiert. Darüber hinaus hat Groth das Schleswig-Holsteinische Spendenparlament gegründet und war viele Jahre Baas der Plattdüütsch Gill Eckernför.

Nicht vergessen möchte Groth die Anfänge seiner journalistischen Arbeit, und die sind eng mit der Eckernförder Zeitung, dem langjährigen Verleger Heinz Blenckner und den jeweiligen Redaktionsleitern verbunden. Vor 30 Jahren belebte er als „Korl“ in der Reihe „Wat ik noch seggen schull“ die lokale Berichterstattung in plattdeutscher Sprache. Beobachtungen, lokale Ereignisse, auch Fragen der (Schul-)Bildung oder Philosophisches und hier und da auch strittige politische Themen flossen in die Kolumnen des langjährigen Rektors der Gorch-Fock-Schule ein. „Unrecht kann ich grundsätzlich nicht stehen lassen“, begründet Groth seine manchmal auch pointierten Geschichten. „Thematisch eingrenzen lasse ich mich nicht. Das hat noch niemand geschafft, auch meine Frau nicht.“

Gedanklichen Freiraum wird er weiterhin bekommen, und er hat sich vorgenommen, für Überraschungen zu sorgen. Unsere Leser müssen übrigens nicht auf seine Geschichten verzichten: Karl-Heinz Groth bleibt Autor unserer wöchentlichen plattdeutschen Kolumne „Mann in de Tünn“.

von Gernot Kühl

erstellt am 03.Aug.2017 | 06:28 Uhr