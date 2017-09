Heimatgemeinschaft : Als die Kleinbahn durchs Land fuhr

vergrößern 1 von 3 Foto: Meisner-Zimmermann 1 von 3

Ascheffel | Kaiserwetter satt gab es zur Herbstversammlung der Heimatgemeinschaft in Ascheffel. Nach einem gut geführten Besichtigungsprogramm am Sonnabendnachmittag ging es dann in den Alten Bahnhof, wo das Treffen nach umfänglicher Kaffeetafel und zwei interessanten Vorträgen am frühen Abend endete. Was gab es alles zu sehen bei einer Busrundfahrt durch die Gemeinde Ascheffel und Umgebung, die Bürgermeister a.D. Günther Petersen mit fundiertem Wissen begleitete. Dr. Alexander Stoy organisierte eine Besichtigung der Hüttener Kirche, Dr. Telse Stoy hatte sich als Vorsitzende der Heimatgemeinschaft vorgenommen, ihrer Gruppe den Aschberg mit Turm, Bismarckdenkmal und Globetrotter Lodge zu zeigen. Vorstandsmitglied Joachim Sebastian lag die Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft „Hof Saelde“ in Schoothorst am Herzen, und seine Gruppe mit 45 Besuchern erfuhr viel über Rinder, Schweine, Gemüseanbau und die Anerkennung des Bio-Betriebs durch Demeter.

Nach dem vielseitigen Besichtigungsangebot tat der heiße Kaffee gut, und die knapp 200 Teilnehmer der Herbstversammlung hörten gern dem „neuen“ Bürgermeister Jörg Harder zu: „Bürgermeister Petersen schaffte 29 Jahre, ich habe immerhin schon 29 Monate!“ und er stellte seine Gemeinde mit knappen Worten, aufschlussreichen Bildern, Humor und Herz vor. Rund 1000 Einwohner auf 1000 Hektar Land, im Naturpark, im Jahr 1510 zum ersten Mal erwähnt. Dann der 98 Meter hohe Aschberg, von dem aus man unter anderem die vielen Knicks (130 km Länge) überschauen und überhaupt ganz weit sehen kann. Worte zum Seniorenhaus, zum Verschwinden der Milchviehbetriebe, zu Vereinen, Verbänden, Schulen – das alles zeigte ein lebendiges Leben in einer Gemeinde, in der man sich sehr wohl fühlen kann.

Es folgte ein fesselnder Vortrag von Telse Stoy: „Zur Geschichte der Kleinbahn Eckernförde – Owschlag 1904 bis 1954“. Hier öffnete die Vorsitzende der eine ganze Schatzkiste mit Vergangenem, Geschichten, Anekdoten, alten vergilbten Fotos. Man merkte, wie alle mitgingen und an dieser Art, Geschichte lebendig zu erleben, ihre Freude hatten. Mit Entsetzen sah und hörte man vom Zustand der „Straßen“ vor 1904, fand es großartig, wie der Plan, eine Kleinbahn für den Personen- und Materialtransport zu bauen, in die Tat umgesetzt wurde. Man hörte von den Schwierigkeiten mit nassem Untergrund, sah Fahrpläne mit allen Haltestellen und Zeiten, alte Fotos von kleinen Bahnhöfen, wunderschönen Dampfloks, arbeitenden Männern … und dann die Geschichte vom Amtsrichter Müller aus Ascheffel, der die Ankunft verschlief, wonach noch lange der Schaffner durch die Wagen fragte: „Is de Amtsrichter all rut?“. Eine Woche Schulfrei für die Kinder, weil die kleine Bahn die Schneewehen nicht schaffte. Schließlich war diese Kleinbahn trotz aller Zuschüsse nicht mehr zu halten, wurde die Trasse 1954 abgebaut und durch die heutige Straße ersetzt.