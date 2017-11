Theater in Louisenlund : Allein mit dem Faust auf der Bühne

vergrößern 1 von 2 Foto: Merz (Archiv) 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 03.Nov.2017 | 06:35 Uhr

Der Schauspieler Hans-Christian Hoth steht morgen um 19.30 Uhr in der Kunst- und Kulturhalle Louisenlund mit der Solo-Inszenierung in „Faust I“ auf der Bühne. Eine Inszenierung, die 1995 am Schauspielhaus Kiel entstand und dort seither auf dem Spielplan steht.

Der Kieler Schauspieler Hans-Christian Hoth übernimmt bei dieser Faust-Inszenierung fast alle Rollen selbst, ausgenommen sind Marte, Gretchen und die Hexe. Diese Figuren werden durch Handpuppen aus der Werkstatt von Veit Utz Bross zum Leben erweckt.

Der nahezu vollständige Verzicht auf Requisiten und Kulisse lässt den Text plastisch in den Vordergrund rücken, so wird das Werk mit der Phantasie des Zuschauers auf eine ganz besondere Art lebendig. Durch diesen spielerischen Umgang mit dem Text wird der vermeintlich schwere Klassiker ganz leicht.

Mit diesem kurzweiligen und unterhaltsamen Kulturabend in Louisenlund, soll Besuchern dieser deutsche Klassiker auf besondere Art nähergebracht werden. Im Anschluss an die Inszenierung steht Hoth für ein Gespräch mit dem Publikum zur Verfügung.

>Der Eintritt beträgt 10 Euro. Lehrer, Schüler und Studenten aller Schulen haben freien Eintritt.