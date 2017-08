Alle meine Tiere

vergrößern 1 von 1 Foto: Zeichnung: Ingrid Margarethe Engelmann 1 von 1

Ich war schon als Kind sehr tierlieb. Und ich wünschte mir sehnlichst einen Schäferhund. Immer, wenn der Schäfer mit seinen Schafen und den Hunden an unserem Haus vorbeikam, war ich nicht zu halten und lief auf die Straße, um die für mich riesigen Schäferhunde zu umarmen. Meine Mutter starb fast vor Angst. Doch der Schäfer beruhigte sie. „Die tun einem kleinen Kind nichts zuleide.“

Dann fing mein Opa für mich einen Laubfrosch. Kein Ersatz, aber immerhin. Damals standen Laubfrösche noch nicht auf der roten Liste. Ich fuhr mit meiner Oma nach Kiel in eine Zoohandlung, um ein eckiges Laubfroschglas zu kaufen, mit einer kleinen Leiter und einem Deckel, durchlöchert wie ein Sieb. Ich pflanzte Moos und kleine Pflanzen hinein. Aber womit sollte ich Froschi füttern? Opa hatte sich zwar bereit erklärt, ständig Fliegen zu fangen, doch das war bei weitem nicht genug. Also kauften wir auch noch lebende Mehlwürmer in einer Schachtel. Laubfrösche fressen nur lebende Insekten. Den Winter hat mein Frosch aber nicht überlebt, trotz Winterschlaf im Keller.

Dann bekam ich Hänschen und Josefinchen, zwei Goldfische, für die ein rundes Goldfischglas angeschafft wurde. Gefüttert wurden die Goldfische mit getrockneten Wasserflöhen, und einmal in der Woche musste das Wasser erneuert werden. Dafür mussten die Fischchen mit einem Käscher gefangen werden und vorübergehend in ein Ersatzglas umgesiedelt werden. Eines Morgens lag Josefinchen tot auf dem Fußboden. Das Goldfischchen bekam eine schöne Beerdigung. Ich legte es in eine kleine Pralinenschachtel und begrub es in unserem Garten, gemeinsam mit meiner Freundin. Wir legten einen schönen runden Stein auf das Grab, und sangen ein Lied. Da Hänschen nun so allein war, schenkte ich ihn meiner Freundin, deren Eltern ein Aquarium besaßen.

Danach kam Susi, meine griechische Landschildkröte. Ein Friedhofsgärtner hatte sie meiner Oma geschenkt. Susi bezog ihr Domizil im ehemaligen Hühnerstall. Den Kükenstall hatte ich schön warm ausgepolstert, damit sie dort gemütlich schlafen konnte. Ich putzte regelmäßig ihren Panzer und achtete streng darauf, dass sie kein Wasser auf den Kopf bekam, damit sie nicht blind wurde. Regelmäßige Spaziergänge durch die Gemüsebeete unseres Gartens rundeten das Wohlfühlprogramm für Schildkröten ab. Jeden Tag frische Salatblätter gehörten zum Nahrungsangebot. Am liebsten aber fraß Susi Tomaten. Ständig hatte sie sich mit Tomatensaft bekleckert.

Doch auch Susi überlebte den Winter im Keller nicht. Nachdem ich auch Susi verloren hatte, bekam ich einen Wellensittich geschenkt, den ich Johnny nannte. Sprechen hat Johnny nicht gelernt, vielleicht war ich als Lehrerin zu ungeduldig? Johnny liebte es ‚seine Runden durch die Wohnung zu fliegen, und er saß oft stundenlang auf dem Gardinenbrett und pickte die Stecknadeln aus dem Stoff, mit dem das Brett umspannt war, so dass dieser herunterhing. Klack, klack, fielen die Nadeln zu Boden. Woran mein Wellensittich gestorben ist, weiß ich nicht. Als wir eine neue Wohnung bezogen, wurde er ausquartiert zu meinen Großeltern, dort lag er eines Tages tot in seinem Bauer.

Damit endet die Liste meiner seltsamen Haustiere. Seit 1985 hatte ich dann insgesamt sieben Katzen, die alle als Babykatzen zu mir kamen. Nur einen Schäferhund habe ich nie bekommen!



von Gernot Kühl

erstellt am 17.Aug.2017 | 06:04 Uhr